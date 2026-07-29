ഒന്നും മെനയാകുന്നില്ലല്ലോ ബിജെപി, ജെൻ സിയെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇറക്കിയ വീഡിയോയ്ക്ക് ട്രോൾമഴ
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടിനെ തുടര്ന്ന് നഷ്ടമായ യുവജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചുപിടിക്കാന് കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളുമായി ബിജെപി.
നീറ്റ് പരീക്ഷാക്രമക്കേടിനെ തുടര്ന്ന് നഷ്ടമായ യുവജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചുപിടിക്കാന് കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമങ്ങളുമായി ബിജെപി. നേരത്തെ പ്രക്ഷോഭസമയത്ത് തന്നെ യുവാക്കള്ക്കിടയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി റീലുമായി ഇറങ്ങിചെന്നിരുന്നു. കൂടുതല് നേതാക്കള് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് സജീവമാകണമെന്നും ഭരണനേട്ടങ്ങള് യുവാക്കളില് എത്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി സര്ക്കാരിന്റെ വികസനമുഖത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രമോഷണല് വീഡിയോ പാര്ട്ടി പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നാല് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വലിയ വിമര്ശനങ്ങളാണ് വീഡിയോക്കെതിരെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. മാസാകാനാണ് നോക്കിയതെങ്കില് അത് പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് യുവാക്കള് പറയുന്നത്,
112 സെക്കന്ഡ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള പ്രചാരണ വീഡിയോയില് വികസനവും മോഡി ഭരണകാല നേട്ടങ്ങളുമാണ് ഉയര്ത്തികാണിക്കുന്നത്. കോണ്ഗ്രസിന്റെ കാലത്ത് രാജ്യം അഴിമതികളാല് മുങ്ങികിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവജനങ്ങള് ഇന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയത് മോദി സര്ക്കാരാണെന്നുമാണ് വീഡിയോയിലൂടെ ബിജെപി പറഞ്ഞുവെയ്ക്കുന്നത്. പുതിയ വിമാനത്താവളങ്ങള്, ഐഐടികള്,സ്മാര്ട്ട് ഫോണ്, റോഡുകള് എന്നിവയിലൂടെ ബിജെപി രാജ്യത്തെ മാറ്റിമറിച്ചെന്ന് വീഡിയോയില് പറയുന്നു. എന്നാല് പഴയ ശൈലിയിലുള്ള പരസ്യവും പഴഞ്ചന് അവതരണവും സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങളും നിറഞ്ഞ പരസ്യത്തെ യുവാക്കള് ട്രോള് മെറ്റീരിയലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
BJP thinks such cringe ads still works for them.. pic.twitter.com/Jn5WVExc1v— Mohammed Zubair (@zoo_bear) July 28, 2026
അതേസമയം, ബിജെപി അനുകൂലികള് വീഡിയോയെ പിന്തുണച്ച് മോഡി സര്ക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങള് യുവജനങ്ങള്ക്ക് ഓര്മ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് വാദിക്കുന്നു. എന്നാല് രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശത്തേക്കാള് അവതരണശൈലിയാണ് കൂടുതല് ചര്ച്ചയായിരിക്കുന്നത്. 90കളിലെ അവതരണവുമായി ജെന്സിയെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ധൈര്യത്തെ സമ്മതിക്കണമെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.ALSO READ: കുച്ചുപുച്ചുമാരെല്ലാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെത്തി, സജീവമായി ബിജെപി നേതാക്കൾ, 4 ദിവസം കൊണ്ട് മോദി നേടിയത് 40 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിനെ