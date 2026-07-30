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  4. Modi should resign as Prime Minister and become a social media influencer
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (09:06 IST)

മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറാകണം: സിജെപി സ്ഥാപകന്‍ ദിപ്‌കെ

CJP Protest against Narendra Modi Government, Abhijeeth Deepke, CPJ, Cockroach Janata Party, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (09:08 IST)
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ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്‍ഡിഎയെ പിന്നോട്ട് തള്ളിവിട്ട ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ വിജയകരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ ബുധനാഴ്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രതിഷേധക്കാരെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ വേട്ടയാടിയാല്‍ വലിയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.
 
വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി, അവര്‍ തീവ്രവാദികളല്ലെന്ന് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെതിരായ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളും എഫ്ഐആറുകളും ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ദിപ്‌കെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദീപ്കെ തന്റെ ജന്മനാടായ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
 
പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ദീപ്‌കെ പരിഹസിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രസ്താവനകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: 'ഒരു ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സര്‍ എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ച് ഒരു ഇന്‍ഫ്‌ളുവന്‍സറാകണം, മറ്റാരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരണം.
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ശ്രീനു എസ്
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