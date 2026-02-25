ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
വില്ലനും ജോയിൻ ചെയ്തു, കൽക്കി 2 ചിത്രീകരണം അരംഭിച്ചു, വൈറലായി ചിത്രങ്ങൾ

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:51 IST)
പ്രഭാസ് നായകനായി വമ്പന്‍ ബജറ്റില്‍ ഒരുങ്ങിയ പീരിയഡ്- സയന്‍സ് ഫിക്ഷന്‍ ചിത്രമായ കല്‍കി 2898 എ ഡി രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഹൈദരാബാദില്‍ ആരംഭിച്ച ഷൂട്ടിംഗില്‍ പ്രധാന താരങ്ങളായ അമിതാഭ് ബച്ചനും കമല്‍ ഹാസനും ജോയിന്‍ ചെയ്തു. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള സെറ്റിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

സെറ്റില്‍ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും കമല്‍ ഹാസന്റെയും ചിത്രങ്ങളാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2024 ജൂണ്‍ 27ന് റിലീസായ കല്‍ക്കി ആദ്യ ഭാഗം രാജ്യമെങ്ങും വന്‍ വിജയമായി മാറിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ 35 ശതമാനത്തോളം ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ബാക്കി പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന്‍ നടക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു നിര്‍മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യഭാഗത്തില്‍ ചെറിയ സീനില്‍ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കമല്‍ ഹാസന്റെ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ മിത്തോളജിയും സയന്‍സ് ഫിക്ഷനും ചേരുന്ന കല്‍ക്കി 2898 എഡിയില്‍ അശ്വഥാമാവായാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനെത്തുന്നത്. പ്രഭാസ് നായകനായെത്തുന്ന സിനിമയില്‍ ദിഷ പത്താണി, ദീപിക പദുക്കോണ്‍ എന്നിവരും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു.


