അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 1 ജനുവരി 2026 (10:16 IST)
2026-ലെ പുതുവത്സര ദിനത്തില് തന്നെ ആരാധകര്ക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ള വക നല്കി സ്പിരിറ്റ് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്ത്തകര്. സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വാംഗ
പ്രഭാസിനെ നായകനാക്കിയൊരുക്കുന്ന സിനിമ തുടക്കം മുതലെ വാര്ത്തകളില് നിറഞ്ഞുനിന്ന സിനിമയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പര് താരത്തെ എങ്ങനെയാകും സന്ദീപ് റെഡ്ഡി സ്ക്രീനില് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ആകാംക്ഷ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ സെല്ലിംഗ് ഫാക്ടര്. പോലീസ് വേഷത്തില് മുന്പെങ്ങും കാണാത്ത വിധം പ്രഭാസ് എത്തുന്നു എന്ന വാര്ത്തയും സിനിമയുടെ ഹൈപ്പിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ന്യൂ ഇയര് ദിനത്തില് സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
പ്രഭാസ് തന്നെയാണ് തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ സ്പിരിറ്റിന്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടത്. പോസ്റ്റര് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ആരാധകര് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ അത്യന്തം തീവ്രവും എന്നാല് സ്വാഗ് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതുമാണ് പോസ്റ്റര്. ശരീരമാകെ മുറിപ്പാടുകളുള്ള പ്രഭാസ് ജനാലയ്ക്കരികെ നില്ക്കുന്നു.പ്രഭാസിന് സിഗരറ്റ് തെളിയിച്ചു നല്കുന്ന ത്രിപ്തി ദിമ്രി എന്നിവരാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്.
തന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ അര്ജുന് റെഡ്ഡി മുതല് റോ ഇന്റന്സ് സിനിമാറ്റിക് ഭാഷയിലൂടെയാണ് സന്ദീപ് റെഡ്ഡി ആരാധകരെ നേടിയെടുത്തത്. സ്പിരിറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഈ രീതിയില് മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്ന സൂചനയാണ് സംവിധായകന് നല്കുന്നത്. പ്രഭാസിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ സിനിമയാകും സ്പിരിറ്റ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പ്രഭാസ്, തൃപ്തി ദിമ്രി എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ പ്രകാശ് രാജ്, വിവേക് ഒബ്റോയ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും സിനിമയിലുണ്ട്. കൊറിയന് സൂപ്പര് താരം ഡോണ് ലി (മാ ഡോങ്-സിയോക്ക്) സിനിമയില് ഭാഗമാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ശക്തമാണ്.