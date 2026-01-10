'സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു നേട്ടമല്ല'; നേരിട്ട ദുരനുഭവങ്ങൾ തുറന്നുപറഞ്ഞ് പാർവതി തിരുവോത്ത്

Last Modified ശനി, 10 ജനുവരി 2026 (21:57 IST)
ജീവിതവഴിയിൽ താൻ നേരിട്ട ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നടി പാർവതി തിരുവോത്ത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അപരിചിതൻ ഉപദ്രവിച്ചതിനെ കുറിച്ചും, ചെറുപ്പകാലത്ത് പുരുഷന്മാർ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചും പാർവതി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തന്നെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഏറെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മനസിലാക്കാൻ വർഷങ്ങശ് പിന്നിടേണ്ടി വന്നുവെന്നും പാർവതി പറഞ്ഞു.
ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ച് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ ആളെ തല്ലിയ സംഭവത്തെ കുറിച്ചും പാർവതി പറയുന്നുണ്ട്. സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു നേട്ടമല്ലെന്നും, സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും പാർവതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ കൈകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് തന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞുതരുമായിരുന്നുവെന്നും പാർവതി പറഞ്ഞു. ഹൗട്ടർഫ്ലൈക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.
‘‘ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ ധാരണ 'ടൈറ്റാനിക്' സിനിമയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ആ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്ന രംഗം. നമ്മളിൽ പലർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാകുമല്ലേ? എനിക്ക് ജാക്കിനോടും റോസിനോടും ഒപ്പമുള്ള ഒരു പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള ടൈറ്റാനിക് ടീഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ജാക്കിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അന്ന് 'കിസ്' എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ ടീഷർട്ടിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്റെ കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കൂട്ടി ഇരുന്ന് സിനിമകാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു, 'ദാ ഇപ്പോൾ ആ സീൻ വരും, ഇപ്പോൾ വരും' എന്ന്. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മായിമാരൊക്കെ എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും.
പിന്നീട് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്, പക്ഷേ അതിൽ ഒട്ടുമിക്കതും മോശം അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായ കാര്യമുണ്ട്; നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതെ എന്നാണ് മറുപടി. ഓട്ടോയിൽ കയറുമ്പോൾ നുള്ളുക അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ.
ഒരിക്കൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് ഞാൻ നിന്നത്. ആരോ വന്ന് മാറിൽ അടിച്ചിട്ട് പോയി, തൊടുക പോലുമായിരുന്നില്ല, അടിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയാണ്. നല്ല വിഷമമായിരുന്നു. വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞുതരുമായിരുന്നു, പുരുഷന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി നടക്കണമെന്നായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരു അമ്മ തൻറെ പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഓർത്തുനോക്കൂ. അതുമാത്രമല്ല, കുട്ടിക്കാലത്ത് എത്രയോ തവണ പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചില പുരുഷന്മാർ മുണ്ട് പൊക്കി അവരുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു വരുന്നത്.
അന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നോ എനിക്ക് ഒരു ധാരണയുമില്ലായിരുന്നു. 16, 17 അല്ലെങ്കിൽ 19 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്; അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്.
എന്റെ വീട്ടുകാരല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നുള്ള ശാരീരിക സ്പർശനങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അത്. അത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ക്രഷ് തോന്നും, ആ വ്യക്തി നമ്മളെ ഒരു സ്വകാര്യ ഇടത്തിൽ വച്ച് ഉപദ്രവിക്കുന്നു. നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിൽ അവർ അതിനെ സാധാരണവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ പറഞ്ഞ ആൾ എനിക്ക് ക്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അയാൾക്ക് കൺസെന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല.
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും എനിക്ക് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. ഇതിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല. എനിക്ക് 19-20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നടന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ലിഫ്റ്റിലായിരുന്നു. എന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന ഒരാൾ എന്നിലേക്ക് ചേർന്നുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ സ്പർശനം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ ഞാൻ അയാളുടെ കരണത്തടിച്ചു. ‘നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്?' എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. സെക്യൂരിറ്റി വന്നു, പക്ഷേ ആ മാളിൽ സിസിടിവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊലീസിനെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ പൊലീസുകാർ പോലും പറഞ്ഞത്, 'നീ ഒരു തല്ല് കൊടുത്തല്ലോ, ഇനി ഇത് വിട്ടേക്ക്' എന്നാണ്.
അപ്പോഴാണ് ഈ നാട്ടിലെ നീതി എന്നാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഒടുവിൽ അയാൾ എന്റെ കാലിൽ വീണു പറഞ്ഞു, ‘എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടിയതാണ്, എന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്’ എന്നൊക്കെ. ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ പോലും സ്വന്തം കാമത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളാണ് ഈ പറയുന്നത്! ഞാൻ അയാളെ തല്ലിയപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്കതൊരു വലിയ നേട്ടമായി തോന്നിയില്ല. സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമല്ല. സ്വന്തം സുരക്ഷയ്ക്കായി പോരാടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആരും എന്റെ തോളിൽ തട്ടി 'നീ കരുത്തയാണ്' എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. അതൊരു നല്ല അവസ്ഥയല്ല. പുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കൂ.തോളും വിരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകില്ല.
പുരുഷന്മാർ എപ്പോഴും തോളും വിരിച്ച് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒതുങ്ങിക്കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ കുനിയുമ്പോഴോ ഒക്കെ സ്വന്തം വസ്ത്രവും ശരീരവും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്. പുരുഷന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ മാറിലെ രോമങ്ങൾ പുറത്തു കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ടി വരാറില്ല, എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ശരീരഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു നേരെയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തെറാപ്പിയാണ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി, തെറാപ്പി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. എനിക്ക് തെറാപ്പിയോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ, ഇപ്പോഴുള്ള എന്റെ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരുപാട് മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.’’– പാർവതി തിരുവോത്ത് പറഞ്ഞു.