'അങ്ങേയറ്റം അശ്ലീലം'; വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ നോറ ഫത്തേഹിയുടെ ഐറ്റം ഡാൻസ് പിൻവലിച്ചു

രേണുക വേണു|
Last Updated:
ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (17:13 IST)
പ്രേം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദ ഡെവിൾ എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'സർകെ ചുനാർ തേരി സർകെ' എന്ന വിവാദ ഗാനം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. സഞ്ജയ് ദത്ത്, നോറ ഫത്തേഹി എന്നിവർ ചേർന്നുള്ള ഐറ്റം ഡാൻസായിരുന്നു ഇത്. ഗാനത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. അങ്ങേയറ്റം അശ്ലീലം നിറഞ്ഞതാണ് പാട്ടിന്റെ വരികളെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം. ഗാനത്തിനെതിരെ ഗായകരും ആരാധകരുമടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. തുടർന്നാണ് പാട്ട് നീക്കം ചെയ്തത്.
'ഇങ്ങനെയൊരു പാട്ട് എന്റെ ടൈംലൈനിൽ വന്നു... ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ രണ്ടു തവണ കേട്ടു നോക്കി... കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിലെ പാട്ടുകളുടെ അധഃപതനത്തിൽ ശരിക്കും ഖേദമുണ്ട്'; ഗായകൻ അർമാൻ മാലിക് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഗാനത്തിലെ വരികളും നൃത്തചിത്രീകരണവും അശ്ലീലമാണെന്നും ഇത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് വിനീത് ജിൻഡാൽ സെൻസർ ബോർഡിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഗാനം പൊതുമര്യാദ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ഐടി ആക്ട്, പോക്സോ, നിയമപ്രകാരം നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് സൈബർ സെല്ലിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മംഗ്ലിയാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാട്ടിന്റെ കന്നഡ, മലയാളം, തെലുങ്ക്, തമിഴ് പതിപ്പുകൾ ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബിലുണ്ട്. അർജുൻ ജന്യയാണ് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ വരികളൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ പ്രേം ആണ്. ഹിന്ദി പതിപ്പിന് വരികളൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് റക്വീബ് ആലം ആണ്. ധ്രുവ് സർജയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകൻ. ചിത്രം 2026 ഏപ്രിൽ 30ന് തീയറ്ററുകളിൽ എത്തും.