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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (14:23 IST)

രാവണനെ ഹീറോയാക്കി രാമായണത്തെ വികലമാക്കി, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്

Nitish Bharadwaj, Cinema, ramayana part 1, Ravana yash
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (14:26 IST)
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നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത് തിയേറ്ററുകളില്‍ മുന്നേറുന്ന രാമായണ പാര്‍ട്ട് വണ്ണിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി നടന്‍ നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്. രാമായണം സിനിമയുടെ ട്രെയിലര്‍ കണ്ടതിന് ശേഷം സിനിമയ്ക്ക് ഓസ്‌കാര്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് നിതീഷ് കുറിച്ചിരുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം മാറ്റികൊണ്ടാണ് താരത്തിന്റെ വിമര്‍ശനം. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമ കണ്ടതെന്നും എന്നാല്‍ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോള്‍ നിരാശ മാത്രമാണെന്നും നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് പറയുന്നു.
 
സിനിമ രാവണനെ മഹത്വവത്കരിക്കുകയാണെന്നാണ് നിതീഷ് ഭരദ്വാജിന്റെ പരാതി. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് വിമര്‍ശനം. സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലറെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്നും താരം പറഞ്ഞു. സിനിമയില്‍ യഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാവണന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചതാണ് നിതീഷ് ഭരദ്വാജിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയത്. രാവണന്‍ പുരോഗമനവാദിയും മികച്ച ഭരണാധികാരിയുമാണെന്ന് കാണിച്ചതിലൂടെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ധാര്‍മികത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും നിതീഷ് പറയുന്നു.
 
 ധര്‍മവും പരമ്പരയും സംരക്ഷിക്കാനും മര്യാദ സ്ഥാപിക്കുവാനുമാണ് മഹാവിഷ്ണു രാമാവതാരം എടുതത്. എന്നാല്‍ രാവണനെ അങ്ങേയറ്റം ഉദാരമനസ്‌കനും സാമൂഹികനീതി പുലര്‍ത്തുന്നവനുമായെല്ലാം കാണിക്കുന്നതിലൂടെ സിനിമ രാമന്റെ അവതാരോദ്ദേശത്തെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് പോസ്റ്റില്‍ നിതീഷ് പറയുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും ചരിത്രത്തെയും മൂല്യങ്ങളെയും സിനിമ തെറ്റായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്നും പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.
 
 ബി ആര്‍ ചോപ്രയുടെ വിഖ്യാതമായ മഹാഭാരത് സീരിയലില്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനായും രാമായണ്‍ പരമ്പരയും ശ്രീരാമനായും വേഷമിട്ട താരമാണ് നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്. മലയാളത്തില്‍ പത്മരാജന്‍ സിനിമയായ ഞാന്‍ ഗന്ധര്‍വനിലെ ഗന്ധര്‍വനായി മലയാളികള്‍ക്കും പ്രിയങ്കരനാണ് താരം.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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