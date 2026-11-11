  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Will Om becomes Mammoottys First 100 CR Movie
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (13:21 IST)

മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ നൂറ് കോടി തമിഴിൽ ആകുമോ? 'ഓംഃ' തിയറ്ററുകളിലേക്ക്

Siya Entry, Mammootty, Om, Mammootty and Dhanush, Dhanush Mammootty Om Chapter 1 Lyrical Video
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (13:21 IST)
google-news
Mammootty - Dhanush Om Chapter 1

രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഓംഃ ചാപ്റ്റർ 1 രുധിരം' തിയറ്ററുകളിലേക്ക്. നവംബർ 20 നാണ് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ്. രാവിലെ ആറിനോ ഏഴിനോ ആയിരിക്കും ഫാൻസ് ഷോ. കേരളത്തിലും വൻ റിലീസ് പരിപാടികളാണ് മമ്മൂട്ടി ആരാധകർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. 
 
ധനുഷിനൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയെത്തുമ്പോൾ ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ്. സമീപകാലത്ത് മമ്മൂട്ടി ചെയ്ത വില്ലൻ വേഷങ്ങളെല്ലാം മലയാളത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തമിഴിലും ആ പരീക്ഷണം തുടരാനാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ തീരുമാനം. ബർമ കാർത്തികേയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഓമിൽ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കുപ്രസിദ്ധ ചന്ദനക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ തലവനായാണ് മമ്മൂട്ടി വേഷമിടുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ 100 കോടി പിറക്കുമോ എന്നും ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. 
 
മമ്മൂട്ടിയുടേത് സുപ്രധാന കാമിയോ വേഷമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രൊജക്ട് അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് കേട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് സാക്ഷാൽ ധനുഷ് തന്നെ പറയുന്നു. ഇത് കേവലം മൾട്ടിസ്റ്റാർ പടമല്ല, മറിച്ച് മൾട്ടി ഹീറോ ചിത്രമെന്നാണ് ധനുഷ് 'ഓം' പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെ പറഞ്ഞത്. 
 
45 ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ് മതിയെന്നാണ് സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ആദ്യം മമ്മൂട്ടിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് ഏതാണ്ട് ആറ് മാസത്തോളമായി നീണ്ടെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറയുന്നു. മമ്മൂട്ടി വില്ലനായെത്തുമ്പോൾ നായകൻ ധനുഷ് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ? എന്നാൽ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകളിലെല്ലാം മമ്മൂട്ടി തലവനായ സംഘത്തിലെ സുപ്രധാന അംഗമായാണ് ധനുഷിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് 'ഓം ചാപ്റ്റർ 1' കാത്തിരിക്കാനുള്ള ആരാധകരുടെ പ്രധാന കാരണവും.
 
ഓം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സിനോപ്സിസിൽ ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രം അണ്ടർ കവർ ഏജന്റ് (സ്പൈ) ആണെന്ന് പറയുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ചന്ദനക്കടത്ത് പിടികൂടാൻ ആ സംഘത്തിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണെന്നാണ് വിവരം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ളിക്ട് ആയിരിക്കും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. Also Read: 'അതൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടാണ് അറിഞ്ഞത്'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സണ്ണി ജോസഫ്
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കൊടുങ്കാറ്റായി 'രാമായണ': 6 ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ 823 കോടി കളക്ഷൻ, ഇന്ത്യയിൽ 400 കോടി കടന്നു

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്‍ശനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

സൂര്യ-നസ്ലൻ കോംബോ തിയറ്ററുകൾ ഭരിക്കുന്നു; കളക്ഷൻ 150 കോടിയിലേക്ക്

സൂര്യ-നസ്ലൻ കോംബോ തിയറ്ററുകൾ ഭരിക്കുന്നു; കളക്ഷൻ 150 കോടിയിലേക്ക്സൂര്യയെ നായകനാക്കി ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സീൻ' ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ മികച്ച പ്രകടനം തുടരുന്നു. ആഗോള ബോക്‌സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 150 കോടിയിലേക്ക് എത്തി. മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നസ്ലൻ, നസ്രിയ, ലാൽ എന്നിവർ ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു.

നരൻ, പുലിമുരുകൻ, പോക്കിരിരാജ, രാമലീല; പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു

നരൻ, പുലിമുരുകൻ, പോക്കിരിരാജ, രാമലീല; പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചുപ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ (57) അന്തരിച്ചു. സിനിമ സെറ്റിൽ വച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 50 ൽ അധികം സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച കലാകാരനാണ് ഷാജികുമാർ.

മമ്മൂട്ടി വില്ലൻ, പിടികൂടാൻ ധനുഷ്; 'ഓംഃ' സിനോപ്‌സിസ് പുറത്ത് !

മമ്മൂട്ടി വില്ലൻ, പിടികൂടാൻ ധനുഷ്; 'ഓംഃ' സിനോപ്‌സിസ് പുറത്ത് !'പേരൻപി'ന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഓം ചാപ്റ്റർ 1 ഉധിരം' നവംബർ 20 ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്. ധനുഷിനൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയെത്തുമ്പോൾ ആരാധകർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ്.

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?മമ്മൂട്ടിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രൊജക്ടാണ് 'മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ'. ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ആസിഫ് അലിയും നസ്ലനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

കള്ളക്കുറിച്ചി കളക്ടർക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശമയച്ചെന്ന് ആരോപണം: ടിവികെ എംഎൽഎ അരുൾ വിഘ്നേഷിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

കള്ളക്കുറിച്ചി കളക്ടർക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശമയച്ചെന്ന് ആരോപണം: ടിവികെ എംഎൽഎ അരുൾ വിഘ്നേഷിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്കള്ളക്കുറിച്ചി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുകയും മദ്യപിച്ച് വസതിയിലെത്തി ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്ന ആരോപണത്തില്‍ കള്ളക്കുറിച്ചി ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) എംഎല്‍എ സി.അരുള്‍ വിഘ്‌നേഷിനെതിരെ പാര്‍ട്ടി തല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്.

'അതൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടാണ് അറിഞ്ഞത്'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സണ്ണി ജോസഫ്

'അതൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടാണ് അറിഞ്ഞത്'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സണ്ണി ജോസഫ്മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെതിരായ പോര് കടുപ്പിക്കാൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും താൻ അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ് പറയുന്നത്. പത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് മാതൃഭൂമിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

ബാബ്റി മസ്ജിദിനായി കരഞ്ഞ സോണിയ സിഖുക്കാർ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരെങ്കിലും പൊഴിച്ചോ?, പഞ്ചാബിൽ സോണിയയുടെ പുസ്തകത്തെ ആയുധമാക്കി ബിജെപി

ബാബ്റി മസ്ജിദിനായി കരഞ്ഞ സോണിയ സിഖുക്കാർ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീരെങ്കിലും പൊഴിച്ചോ?, പഞ്ചാബിൽ സോണിയയുടെ പുസ്തകത്തെ ആയുധമാക്കി ബിജെപിസോണിയ ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയായ ബിലോങ്ങിങ് എ ജേര്‍ണി ഓഫ് ലവിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി. ബാബറി മസ്ജിദിനെ പറ്റിയുള്ള സോണിയുടെ പരാമര്‍ശം ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും സിഖ് കലാപത്തെ പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമാണ് പുസ്തകമെന്നും ബിജെപി നേതാക്കള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

'ഇഎംഎസിന്റെ മകളെ സിപിഎം കൈവിട്ടോ?'; ഇതാണ് യാഥാർഥ്യം

'ഇഎംഎസിന്റെ മകളെ സിപിഎം കൈവിട്ടോ?'; ഇതാണ് യാഥാർഥ്യംകേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായിരുന്ന ഇഎംഎസിന്റെ മകളെ സിപിഎം തിരഞ്ഞുനോക്കുന്നില്ലെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രചരണം വസ്തുതാവിരുദ്ധം. ഇഎംഎസിന്റെ മകൾ ഇ.എം.രാധയുടെ ഭർത്താവ് ഗുപ്തൻ സി.കെ. തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

'ഒറ്റയാൾ ഭരണം, സഹികെട്ടു'; സതീശനെതിരെ വീണ്ടും പരാതിയുമായി അടൂർ പ്രകാശ്

'ഒറ്റയാൾ ഭരണം, സഹികെട്ടു'; സതീശനെതിരെ വീണ്ടും പരാതിയുമായി അടൂർ പ്രകാശ്മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ 'സൂപ്പർ പവർ' ഭരണത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ മുറുമുറുപ്പ്. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് സതീശനെതിരെ കടുപ്പിക്കുകയാണ്. മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് സതീശൻ പല സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നതെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ആയ തനിക്ക് യാതൊരു വിലയും നൽകുന്നില്ലെന്നുമാണ് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ പരാതി.