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  4. 'Ramayana: Rise of a Legend' Box Office Day 4: Ranbir Kapoor Starrer Nears rs 500 Cr Worldwide
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (09:51 IST)

4 ദിവസം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 200 കോടി, രാമായണം 500 കോടി ക്ലബിലേക്ക്

Ramayana Boxoffice
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (09:13 IST)
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നിതീഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്രഹ്‌മാണ്ഡ ചിത്രം 'രാമായണ: റൈസ് ഓഫ് എ ലെജന്‍ഡ്' (Ramayana: Rise of a Legend) ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍, സായ് പല്ലവി, യാഷ് എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ 500 കോടി കളക്ഷനരികെയാണ്.
 
നവംബര്‍ 5-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം ഇതിനകം 238.85 കോടി രൂപ നെറ്റ് കളക്ഷന്‍ (ഗ്രോസ് 285.20 കോടി) നേടി 200 കോടി ക്ലബ്ബില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. വിദേശ വിപണികളില്‍ നിന്നും 214 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ വാരിയത്. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ ആഗോള ഗ്രോസ് കളക്ഷന്‍ 499.20 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നതായി സാക്‌നില്‍ക് (Sacnilk) റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
 
ഹിന്ദി, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളില്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും വന്‍ വരവേല്‍പ്പാണ് ലഭിക്കുന്നത്. റിലീസ് ദിനത്തില്‍ 64.85 കോടി രൂപയാണ് സിനിമ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും കളക്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടാം ദിവസം ഇത് 48.05 കോടിയായി താഴ്‌ന്നെങ്കിലും മൂന്നാം ദിവസം 69.80 കൊടി രൂപ സിനിമ സ്വന്തമാക്കി. നാലാം ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച (നവംബര്‍ 8) ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 56.15 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടി. ദീപാവലി റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രം ഉത്സവ സീസണിന്റെ ആനുകൂല്യം പൂര്‍ണ്ണമായും മുതലാക്കിയാണ് മുന്നേറുന്നത്.
 
സണ്ണി ഡിയോള്‍, രവി ദുബെ, അരുണ്‍ ഗോവില്‍, ബോബി ഡിയോള്‍, കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍, വിവേക് ഒബ്റോയ് തുടങ്ങിയ വന്‍ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന  രാമായണത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തില്‍ സീതാ അപഹരണവും ജഡായുവുമായുള്ള രാവണന്റെ പോരാട്ടവും വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് പറയുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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