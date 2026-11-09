2 ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടിയുമായി സീൻ, 2026ലെ മൂന്നാമത്തെ ഹിറ്റടിച്ച് സൂര്യ
സൂര്യയുടെ 2026ലെ മൂന്നാമത്തെ ഹിറ്റ് സിനിമയായാണ് സീന് കുതിക്കുന്നത്.
സൂര്യയെ നായകനാക്കി ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് സിനിമ സീന് തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറുന്നു. സൂര്യയുടെ 2026ലെ മൂന്നാമത്തെ ഹിറ്റ് സിനിമയായാണ് സീന് കുതിക്കുന്നത്. സൂര്യയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ നസ്റിയയുടെയും നസ്ലീന്റെയും പ്രകടനങ്ങള്ക്കും മികച്ച വരവേല്പ്പാണ് തമിഴകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോള ബോക്സോഫീസില് 101 കോടി രൂപയാണ് സിനിമ ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ത്രില്ലര് സിനിമയ്ക്കൊപ്പം ഡാര്ക്ക് കോമഡിയും ഒത്തിണക്കികൊണ്ടുള്ള സിനിമയില് ഇതുവരെ പ്രേക്ഷകര് കാണാത്ത സൂര്യയെയാണ് ജിത്തു മാധവന് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഎസ്പി ഇമ്പരാജ് എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറായാണ് സിനിമയില് സൂര്യ എത്തുന്നത്. സുഷിന് ശ്യാമിന്റെ പശ്ചാത്തലസംഗീതവും സിനിമയ്ക്ക് ഹൈ നല്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യ, നസ്ലീന്, നസ്റിയ എന്നിവര്ക്കൊപ്പം ആനന്ദ് രാജ്, ലാല്, രാജ് പ്രിയന് തുടങ്ങിയവരും മറ്റ് പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. രോമാഞ്ചം, ആവേശം എന്നീ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റര് സിനിമകള്ക്ക് ശേഷം ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ തമിഴ് ചിതൃമാണ് സീന്.ALSO READ: 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'സണ്ടിയാർ' വീണ്ടും, പേരിനെ ചൊല്ലി ഇന്നും വിവാദം മുൻപത്തെ പോലെ പേര് മാറ്റുമോ കമൽഹാസൻ