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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'സണ്ടിയാർ' വീണ്ടും, പേരിനെ ചൊല്ലി ഇന്നും വിവാദം മുൻപത്തെ പോലെ പേര് മാറ്റുമോ കമൽഹാസൻ

വീര ധീര സൂരന്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എസ് യു അരുണ്‍കുമാറാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (12:11 IST)
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തമിഴ് സിനിമയില്‍ വീണ്ടും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിതുറന്ന് ഉലകനായകന്‍ കമല്‍ഹാസന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'സണ്ടിയാര്‍' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള സിനിമാപേരാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.  വീര ധീര സൂരന്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എസ് യു അരുണ്‍കുമാറാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. 
 
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് മുന്‍പ് ഇതേ പേരില്‍ കമല്‍ഹാസന്‍ സിനിമ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എന്നാല്‍ പേരിനെ ചൊല്ലി വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടായതോടെ സിനിമയുടെ പേര് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ഈ സിനിമയാണ് വീരുമാണ്ടി എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജാതീയമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് സിനിമാപേരിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. സിനിമയുടെ പേരിനൊപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന റിവഞ്ച് എന്ന ടാഗ്ലൈനും എതിര്‍പ്പിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 
വീരുമാണ്ടി റിലീസ് ചെയ്ത് 2 പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് സണ്ടിയാര്‍ എന്ന പേരില്‍ വീണ്ടും കമല്‍ഹാസന്‍ സിനിമ അനൗണ്‍സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ പേര് ജാതീയമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും സിനിമയുടെ ടാഗ്ലൈനും പ്രശ്‌നമാണെന്നുമാണ് സിനിമയുടെ പേരിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവര്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം, കലാപരമായ ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പേരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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