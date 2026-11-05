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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (13:45 IST)

Ramayana First responses : രാമനെ സ്ക്രീനിൽ മറികടന്ന് യഷിൻ്റെ രാവണൻ, രാമായണം ഹിറ്റടിക്കും, ആദ്യപ്രതികരണങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്

രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിനെ പോലും നിഴലിലാക്കാന്‍ ചുരുക്കം സമയം കൊണ്ട് തന്നെ യഷിനായെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം. സിനിമയെ പറ്റി ആരാധകര്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (13:48 IST)
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ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാലോകം കാത്തിരുന്ന വമ്പന്‍ സിനിമയായിരുന്നു നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്‍ബീര്‍ കപൂര്‍, സായ് പല്ലവി,യഷ് എന്നിവര്‍ അണിനിരന്ന രാമായണം. ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ ഭാഗമായ കഥ സിനിമയാകുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകപ്രതീക്ഷകളും ഏറെയായിരുന്നു. സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോകള്‍ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.
 
സിനിമയുടെ ആദ്യഭാഗത്തിനായി 1500 കോടിയോളം രൂപയാണ് ചെലവായത്. ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഏറ്റവുമധികം കയ്യടികള്‍ നേടിയത് രാവണനായി സ്‌ക്രീനിലെത്തിയ യഷ് തന്നെയായിരുന്നു. രണ്‍ബീര്‍ കപൂറിനെ പോലും നിഴലിലാക്കാന്‍ ചുരുക്കം സമയം കൊണ്ട് തന്നെ യഷിനായെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം. സിനിമയെ പറ്റി ആരാധകര്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ.
 
 പ്രധാന പോസിറ്റീവുകള്‍ 
 
 ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാപ്രേമികള്‍ക്ക് പരിചിതമായ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ആയതിനാല്‍ തന്നെ പരിചിതമായ കഥയെ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങളെയുമാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്. ട്രെയ്ലറില്‍ തന്നെ രാവണന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ യഷ് ചര്‍ച്ചവിഷയമാക്കിയിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകര്‍ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നത് രാവണനായിട്ടുള്ള യഷിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ പ്രസന്‍സും പ്രകടനവുമാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ജടായുവുമായുള്ള യുദ്ധരംഗത്തിലെ അടക്കം വി എഫ് എക്‌സ് രംഗങ്ങളും വിഷ്വല്‍ എഫ്കട്‌സും പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം അര്‍ഹിക്കുന്നു. രാമനായി രണ്‍ബീര്‍ കപൂറും സീതയായി സായ് പല്ലവിയും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നു. 
 
നെഗറ്റീവുകള്‍
 
അതേസമയം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പരിചിതമായ കഥയെ കണക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വൈകാരികത സിനിമയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നത് ഒരു പോരായ്മ തന്നെയായി നില്‍ക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീരാമന്റെ വനവാസമുള്‍പ്പടെയുള്ള രംഗങ്ങളില്‍ പ്രേക്ഷകനെ കഥയോട് ചേര്‍ത്ത് നിര്‍ത്താന്‍ സിനിമ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പല സംഭവങ്ങളിലൂടെയും ആവശ്യത്തിന് സമയം നല്‍കാതെ ഓടിപോകുന്നുവെന്ന തോന്നലും സിനിമ നല്‍കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും യാഷിന്റെ പ്രകടനത്തിന് മുന്നില്‍ രണ്‍ബീറിന്റെ രാമന്‍ നിറം മങ്ങുന്നതും തിരിച്ചടിയാണ്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നല്‍കുമ്പോഴും ബ്രഹ്‌മാണ്ഡമെന്ന് ഫീല്‍ ചെയ്യിക്കേണ്ട രംഗങ്ങളില്‍ മ്യൂസിക് പലപ്പോഴും ഡൗണ്‍ ആകുന്നുവെന്നത് നെഗറ്റീവായി മാറുന്നുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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