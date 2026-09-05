'ആരെ കെട്ടിക്കാനാ'; ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ തട്ടിച്ച് മല്ലു ബോയ്, രണ്ടരലക്ഷം കൈക്കലാക്കിയെന്ന് ആരോപണം
Rajesh
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ 'മല്ലു ബോയ്സ് 88' അക്കൗണ്ട് ഉടമ രാജേഷിന് കുരുക്ക്. ഇയാൾ ഒരു കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാനെന്ന പേരിൽ പണപ്പിരിവിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടരലക്ഷം കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപണം.
സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ രാജേഷ് ധനസഹായത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. അവരുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയായിരുന്നു ധനസമാഹരണം. പിന്നീട് അവർക്ക് ലഭിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് പലതവണകളായി രണ്ടരലക്ഷം രൂപയോളം ഇയാൾ കൈക്കലാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം.
കുടുംബം തന്നെയാണ് രാജേഷിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾക്ക് പലതവണകളായി പണം അയച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളും അവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ പേ വഴിയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ രാജേഷിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തടക്കം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരണം നടത്തിയ ആളാണ് രാജേഷ്. ബിജെപിയുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ സന്ദർശിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കാണാം. Also Read: 'നീ ആരടാ'; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ച് തള്ളി രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ (വീഡിയോ)