ഈ ജന്മത്തിൽ കുട്ടികൾ വേണ്ട, ആ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്: ലെന

രേണുക വേണു|
Last Updated:
വെള്ളി, 3 ഏപ്രില് 2026 (14:09 IST)
ഈ ജന്മത്തിൽ തനിക്ക് കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്ന് നടി ലെന. ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം താൻ ചെറുപ്പത്തിലേ എടുത്തതാണെന്നും അതിൽ താൻ സന്തോഷവതിയാണെന്നും ലെന
പറഞ്ഞു. അമ്മയായിരുന്നു എങ്കിൽ തനിക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലും
കരിയറിലുമാക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ലെന പറഞ്ഞു. വനിതക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു നടിയുടെ പ്രതികരണം.
'ഈ ജന്മത്തിൽ കുട്ടികൾ വേണ്ട. ആ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവതിയാണ്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നതാണ്. അമ്മയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇത്തരമൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായത്. നമ്മളെക്കുറിച്ച് സ്വയം പഠിക്കണം എന്ന് അന്ന് ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചു. കുട്ടികളൊക്കെയായി അമ്മയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല"- ലെന പറഞ്ഞു
കുട്ടികൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിയറിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും അത് രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും താരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായി സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയാത്തവർ മാതാപിതാക്കളാകുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടാണ് തന്റേതെന്നും ലെന വ്യക്തമാക്കി.
"കുട്ടികൾ എന്നത് തീരുമാനമായിരിക്കണമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പാരന്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ കുട്ടികളിലുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് ശരിയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ കരിയർ ചിലപ്പോൾ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. കരിയർ വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ"- ലെന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.