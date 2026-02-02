കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്നത് ചെറുപ്രായത്തിലെ എടുത്ത തീരുമാനം: ലെന

അഭിറാം മനോഹർ|
കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികള് വേണ്ട എന്നത് താന് ചെറുപ്പത്തിലെ എടുത്ത തീരുമാനമെന്ന് നടി ലെന. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളുണ്ടാകും അവര് വളര്ന്നോളും എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ പ്ലാന് ചെയ്ത് മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പാരന്റിങ്ങെന്നും ലെന പറയുന്നു. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയായ വലതുവശത്തെ കള്ളന്റെ റിലീസിന് ശേഷമുള്ള പ്രസ്മീറ്റില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ലെന.
കുട്ടികള് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നോക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു പ്ലാന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളുണ്ടാകും. അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയ്ക്കോളും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന അഭിപ്രായക്കാരിയാണ് ഞാന്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തില് തന്നെ കുട്ടികള് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച ഒരാളാണ്. കാരണം എനിക്ക് നല്ലൊരു രക്ഷിതാവാകാന് കഴിയില്ലെന്ന ഒരു തോന്നല് എന്റെ ഉള്ളില് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ രക്ഷിതാക്കള് എന്ന വളര്ത്തിയത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ലെന്ന തോന്നലുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാന്. ലെന പറയുന്നു.
എന്നെ കുറെകൂടി കെയര് ചെയ്യാമായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഭയങ്കരമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാന്. അവര് നോക്കിയപ്പോള് ഞാന് എല്ലാം തനിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നെ സപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടു. അതൊരു പരാതിയായി പിന്നീട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കരിയര് പാത്ത് വേണോ പേഴ്സണല് പാത്ത് വേണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. കരിയറിന് പിന്നാലെ പോയാല് കുട്ടികളെ ആര് നോക്കും. കുട്ടികളുടെ കാര്യം വളരെ ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്. ലെന പറയുന്നു.