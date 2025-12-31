ബുധന്‍, 31 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
OTT Releases : കയ്യടി ഒടിടിയിലും ആവർത്തിക്കുമോ?, എക്കോയും ഇത്തിരി നേരവും ഒടിടിയിലേക്ക്, പുത്തൻ റിലീസുകൾ

Latest Malayalam and Tamil OTT releases this week
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 31 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (14:51 IST)
ലോകം പുതിയ വര്‍ഷത്തേക്ക് പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളോടെ കടക്കുമ്പോള്‍ സിനിമാപ്രേമികള്‍ക്ക് ആവേശം പകര്‍ന്ന് പുതിയ ഒടിടി റിലീസുകള്‍. തിയേറ്ററുകളില്‍ നിരൂപക പ്രശംസയും വിജയവും നേടിയ ഒരുപിടി സിനിമകളാണ് പുതുവര്‍ഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ഒടിടി റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.

മലയാളം ഒടിടി റിലീസുകള്‍

എക്കോ

ദിന്‍ജിത് അയ്യത്താന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത 'എക്കോ' (Echo) നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സില്‍ ഡിസംബര്‍ 31 മുതല്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു. സന്ദീപ് പ്രദീപ് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ വിനീത്, ബിനു പപ്പു, അശോകന്‍, നരേന്‍ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ കഥാപശ്ചാത്തലവും അവതരണ ശൈലിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്,കന്നഡ ഭാഷ പതിപ്പുകള്‍ ജനുവരി 7 മുതല്‍ സ്ട്രീം ചെയ്യും.

ഇന്നസെന്റ്

മന്ദാകിനി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അല്‍ത്താഫ് സലീം, അനാര്‍ക്കലി മരക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ ഒന്നിച്ച മലയാള സിനിമ ഇന്നസെന്റ്
സൈന പ്ലേയില്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു. ജോമോന്‍ ജ്യോതിര്‍, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, മിഥുന്‍, നോബി, അന്ന പ്രസാദ്, ലക്ഷ്മി സഞ്ജു, വിനീത് തട്ടില്‍, ഉണ്ണി ലാലു തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര സിനിമയിലുണ്ട്.

ഇത്തിരി നേരം

റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന 'ഇത്തിരി നേരം' സണ്‍ എന്‍എക്സ്ടിയില്‍ ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചിക്കും. റോഷന്‍ മാത്യുവും സെരിന്‍ ഷിഹാബും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായ ചിത്രത്തിന് വലിയ നിരൂപക പ്രശംസ ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രശാന്ത് വിജയ് ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം

കളങ്കാവല്‍

മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തിയ ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ 'കളങ്കാവല്‍'** ജനുവരിയില്‍ സോണി ലിവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.മമ്മൂട്ടി പ്രതിനായകനായി നിറഞ്ഞാടിയ സിനിമ നിരൂപക പ്രശംസയ്‌ക്കൊപ്പം ബോക്‌സോഫീസ് വിജയവും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ജനുവരിയില്‍ സിനിമ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സോണി ലിവ് അറിയിപ്പ്. എന്നാല്‍ സ്ട്രീമിംഗ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

തമിഴ് റിലീസുകള്‍

മാസ്‌ക്

തമിഴ് ആക്ഷന്‍-ത്രില്ലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്ന 'മാസ്‌ക്' (Mask)*ജനുവരി 9 മുതല്‍ സോണി ലിവില്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും. കെവിന്‍, ആന്‍ഡ്രിയ ജെറമിയ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.


