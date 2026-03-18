ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026
കെൻ കരുണാസ് ചിത്രം 'യൂത്ത്' നാളെ തീയറ്ററുകളിലേക്ക്

സ്‌കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:35 IST)
ken karunas
കെൻ കരുണാസ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമ യൂത്ത് നാളെ തീയറ്ററുകളിലേക്ക്. ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫറെർ ഫിലിംസ് ആണ്. പാർവത എന്റർടൈൻമെൻറ്സിന്റെ ബാനറിൽ കറുപ്പയ സി റാം, സുലോചന കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ 'ലവ് സൊല്ലിട്ടാലേ' എന്ന ഗാനം പുറത്ത് വരികയും സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ സംഗീതം പകർന്ന ഗാനത്തിന് വരികൾ രചിച്ചത് കെൻ, ഈശ്വർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. ജി വി പ്രകാശ് കുമാറും കെന്നും ചേർന്നാണ് ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നതും.

തമിഴിലെ കോമഡി വേഷങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്‍തനായ കരുണാസിന്റെ മകനാണ് കെൻ. സ്‌കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രണയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 15 വയസുള്ള ടീനേജ് നായകൻ, തന്റെ സ്‌കൂൾ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർഥ പ്രണയംകണ്ടെത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. കെനിന്റെ അച്ഛനായാണ് സുരാജ് എത്തുന്നത്. മലയാളി താരം അനിഷ്മ അനിൽകുമാറാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. ദേവദർശിനി ചേതൻ, പ്രിയാൻഷി യാദവ്, മീനാക്ഷി ദിനേശ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ.

ഛായാഗ്രഹണം: വിക്കി, എഡിറ്റർ: നാഷ്, സംഗീതം: ജി.വി. പ്രകാശ്കുമാർ, ആക്ഷൻ: കലൈ കിങ്സൺ, കലാസംവിധായകൻ: രാമു തങ്കരാജ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: കാവ്യാ ശ്രീറാം,
ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിജയ് എംപി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെഡ്: ചെല്ലദുരൈ ബി, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: അരോകിയ വിക്ടോ പ്രിൻസ് എം, തേജേഷ് സുരേഷ്.


