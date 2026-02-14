ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026
തൃശ്ശൂരില്‍ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട നേപ്പാളി യുവാവ് മൂന്ന് പേരെ കുത്തി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 14 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:40 IST)
തൃശ്ശൂര്‍: മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട രോഗി തൃശൂരില്‍ മൂന്ന് പേരെ കുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. ആലുവയില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നേപ്പാള്‍ സ്വദേശി സൂരജ് (31) ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 1:30 ഓടെ യാണ് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കോട്ടപ്പുറത്തെ ചൈതന്യ കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അയാള്‍ ആദ്യം അതിക്രമിച്ചു കയറി. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച വീട്ടുടമസ്ഥനായ മുരളിയെയാണ് സൂരജ് ആദ്യം കുത്തിയത്.

ഇയാള്‍
പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ടയിലെത്തി. ഇവിടെ വെച്ച് യുവാവിനെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ബെന്നി വില്‍സണും അജിത്തിനും കുത്തേറ്റു. പിന്നീട് നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് സൂരജിനെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആലുവ പോലീസ് സൂരജിനെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. മുരളിയെ തൃശ്ശൂരിലെ അശ്വനി ആശുപത്രിയിലും മറ്റ് രണ്ട് പേരെ ജൂബിലി ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സൂരജിനെ വീണ്ടും മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.


