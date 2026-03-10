ലോണ്‍ ആപ്പ് തട്ടിപ്പ്; തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവ് ആസിഡ് കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
തിരുവനന്തപുരം: ഓണ്ലൈന് ലോണ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഭീഷണിയെ തുടര്ന്ന് 21 വയസ്സുകാരന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ആര്യനാട് സ്വദേശി ആനന്ദ് (സച്ചു) ആണ് മരിച്ചത്. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് മോര്ഫ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകള് ബന്ധുക്കള്ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും അയച്ചുകൊടുത്തതില് മനംനൊന്താണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മാര്ച്ച് 6 ന് വീട്ടില് ആസിഡ് കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ആനന്ദിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെയാണ് മരിച്ചത്. ലോണ് ആപ്പില് നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ആനന്ദിന് നിരന്തരം ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള് ലഭിച്ചിരുന്നതായി അയാളുടെ പിതൃസഹോദരന് അനില് കുമാര് പറഞ്ഞു. തിരിച്ചടയ്ക്കാന് കഴിയാതെ വന്നപ്പോള് യുവാവിന്റെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങള് മോര്ഫ് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനന്ദിന്റെ കുടുംബം പോലീസിലും സൈബര് സെല്ലിലും പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കളുടെ ജീവന് അപഹരിക്കുന്ന ഇത്തരം ലോണ് ആപ്പുകള്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വാര്ഡ് അംഗം സുരേഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില് ആര്യനാട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.