വൗ! ഗംഭീരം; അല്ലു അർജുന് ദീപിക പദുക്കോൺ നായിക, വീഡിയോ വൈറൽ

ദീപികയെ കൂടാതെ, ജാൻവി കപൂർ, മൃണാൾ താക്കൂർ എന്നിവരും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗയുടെ ‘സ്പിരിറ്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയതിന് പിന്നാലെ എത്തുന്ന ദീപികയുടെ ചിത്രമാണിത്. അല്ലു അർജുനൊപ്പം ആദ്യമായാണ് ദീപിക സ്‌ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്. ‘കൽക്കി 2898 എഡി’ക്ക് ശേഷം ദീപിക അഭിനയിക്കുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രമാണിത്. മാത്രമല്ല, അമ്മയായതിന് ശേഷം ദീപിക തിരിച്ചു വരുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

