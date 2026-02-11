രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:42 IST)
നിർമാതാവിന് നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ബിജു മേനോന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ കത്ത്. നിർമാതാവ് അനൂപ് കണ്ണന് ബിജു മേനോൻ
15 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും നഷ്ടം നികത്തിയില്ലെങ്കിൽ നടനുമായി സഹകരിക്കില്ലെന്നും മാസങ്ങൾക്ക് മുന്പ് നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നു. നിർമാതാവിന് നൽകാനുള്ള തുക ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ ബിജുവിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കണം എന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം. ബിജു മേനോനെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അനൂപ് കണ്ണന്റെ തീരുമാനം.
''നടപടി എടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർസ് അസോസിയേഷൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 25 ലക്ഷം നഷ്ടമുണ്ടായി, ബിജു മേനോൻ പങ്കെടുത്തത് ആകെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രമോഷൻ പരിപാടിയിൽ മാത്രമാണ്... ബിജു മേനോൻ പ്രമോഷന് വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല''- അനൂപ് കണ്ണൻ
പറഞ്ഞു
അതേസമയം നടന് സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് വരാത്തതിനാല് 25 ലക്ഷം രൂപ നിര്മാതാവിന് നഷ്ടമായെന്നും ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സിനിമയില് അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷവും ബിജു മേനോന് പ്രമോഷന് പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും സംവിധായകനും ഫെഫ്ക ജനറല് സെക്രട്ടറിയുമായ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
''മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നടൻ പ്രമോഷന് ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ കൂടിയായ ഒരു നിർമാതാവിന് 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചാനലിൽ നിന്നും കിട്ടാനുള്ള തുകയിൽ കുറഞ്ഞത്. അതേ നടൻ ഇപ്പോൾ ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനും പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ബിജു മേനോനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പേര് പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല'' എന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്.
ബിജു മേനോനെ നായകനാക്കി അനൂപ് കണ്ണൻ നിർമിച്ച സിനിമയാണ് നടന്ന സംഭവം. ലിജോ മോൾ, സൂരജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരും സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബിജു മേനോന്, ജോജു ജോര്ജ് എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു വലതുവശത്തെ കള്ളന്. സിനിമയുടെ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലല്ലാതെ അഭിമുഖങ്ങളില് ബിജു മേനോന് ഭാഗമായിരുന്നില്ല. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു.