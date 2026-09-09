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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (12:32 IST)

മോഹൻലാലിന്റെ 370-ാം സിനിമ; ജൂഡ് ആന്തണി സംവിധാനം

Mohanlal (Drishyam 3)
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (12:35 IST)
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ജൂഡ് ആന്തണി ജോസഫും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. L 370 എന്ന് താൽക്കാലിക പേര് നൽകിയാണ് പ്രൊജക്ട് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. മോഹൻലാലും നിർമാതാക്കളായ ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷനുമാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 
 
മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ 370-ാം സിനിമയാണിത്. ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ ആണ് നിർമാണം. ജൂഡ് ആന്തണി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുകയെന്നാണ് വിവരം. 
 
വിസ്മയ മോഹൻലാലിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയുള്ള 'തുടക്കം' ആണ് ജൂഡ് അവസാനമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. മോഹൻലാലും ഈ ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. 
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