Anurag Kashyap: അതോടെ സുശാന്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കാതെയായി: തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനുരാഗ് കശ്യപ്

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:31 IST)
അനുരാഗ് കശ്യപ് സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നിഷാഞ്ചി. സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ തിരക്കിലാണ് സംവിധായകൻ. പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അന്തരിച്ച നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രജ്പുത്തിനെ കുറിച്ച് അനുരാഗ് കശ്യപ് പറയുന്നുണ്ട്.
സുശാന്തിനെ നായകനാക്കി താൻ ഈ പ്രോജക്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അനുരാഗ് പറയുന്നു. സുശാന്ത് ആയിരുന്നു തന്റെ നായകനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, കരൺ ജോഹറിന്റെ ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം സുശാന്ത് തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നിർത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
അതേസമയം, 2016 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എം.എസ് ധോണി എന്ന ചിത്രത്തിലോടോടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. സുശാന്തിന്റെ കരിയർ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ സിനിമയ്ക്കായി. പിന്നീട് നിരവധി മികച്ച സിനിമകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. 2020 ൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.