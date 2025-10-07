Lokah Kalyani Priyadarshan: രണ്ടുകോടി ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് പത്തുലക്ഷം നിസ്സാരം; എന്നാലും കല്യാണിക്ക് അതിന് തോന്നിയല്ലോ എന്ന് ആരാധകർ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 7 ഒക്ടോബര് 2025 (15:30 IST)
ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ലോകയിൽ അസാമാന്യ പ്രകടനമാണ് കല്യാണി കാഴ്ചയ്ക്കുന്നത്. നീലി നടത്തിയ വേഷപ്പകർച്ച അവരുടെ കരിയറിൽ എന്നെന്നും ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന പൊൻതൂവലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 40 ദിവസത്തിലധികമായി സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട്. മലയാളത്തിൽ ഇന്നുവരെയുള്ള സകല റെക്കോർഡുകളും തകർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ലോക കോടികളാണ് ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്തത്.
റിപോർട്ടുകൾ ശരിയെങ്കിൽ വെറും 30 കോടി രൂപയുടെ മിതമായ ബജറ്റിലാണ് ലോകയുടെ നിർമ്മാണം. ഗംഭീരമായ ദൃശ്യമികവ് തന്നെയാണ് ലോകയുടെ ആകർഷണം എങ്കിലും ചിത്രത്തിന്റെ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കല്യാണിയുടെ പ്രതിഫലം ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും റിപോർട്ടുകൾ പ്രകാരം രണ്ടുകോടി രൂപക്ക് അടുത്താണ് കല്യാണി ഈ ചിത്രത്തിന് വാങ്ങിയത് എന്നാണ് .
ദുൽഖർ സൽമാൻ ആയിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെയുള്ള അതിഥി വേഷം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെന്ന് എന്നാണ് വാർത്തകൾ. അതേസമയം രണ്ടുകോടി സാലറി വാങ്ങിയ കല്യാണി നിമിഷുമായുള്ള സൗഹൃദം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് പത്തുലക്ഷം രൂപക്ക് മൂല്യമുള്ള വാച്ച് ആണ്.
രണ്ടുകോടി സാലറി വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഇത് നിസാരം ആയിരിക്കും പക്ഷേ കല്യാണിയുടെ ആ മനസ് ആണ് എടുത്തുപറയേണ്ടതെന്നാണ് അവരുടെ ആരാധകരുടെ സംസാരം. ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാന പങ്കാളിയായ ഒരാൾക്ക് അയാൾ അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരമാണ് കല്യാണി നൽകിയതെന്നാണ് ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.