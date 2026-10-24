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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (09:05 IST)

രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളില്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല: വിജിലന്‍സിന്റെ നടപടിയില്‍ സംശയങ്ങള്‍

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (08:27 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: അഴിമതിക്കേസുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന വിജിലന്‍സ് വിഭാഗത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇനിമുതല്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം (RTI Act) വെളിപ്പെടുത്തില്ല. വിജിലന്‍സ് വിഭാഗത്തിലെ 32 സെക്ഷനുകളില്‍ T-1, T-2 എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ഇനിമുതല്‍ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം (RTI) ലഭ്യമാകില്ല.
 
ഏതെല്ലാം കേസുകള്‍ ഈ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം വിജിലന്‍സ് മേധാവിക്കാണ്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരായ കേസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നത് തടയാനുള്ള തന്ത്രമാണിതെന്ന ആരോപണമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടെന്‍ഡറുകളിലെ ക്രമക്കേടുകളും വാങ്ങലുകളുമായി (procurement) ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികളും ഉള്‍പ്പെടെ അന്വേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള രേഖകള്‍ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഇളവ് നല്‍കിയതെന്ന് വിജിലന്‍സ് വകുപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
 
വിവരാവകാശ നിയമം (RTI Act) നിലവില്‍ വന്നപ്പോള്‍ 'ടി-സെക്ഷന്‍' (T-section) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രേഖകള്‍ അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളവയാണെന്ന കാരണത്താല്‍ അതിനെ ഈ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ വിഭാഗത്തെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇതിനെ വീണ്ടും നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ് ആസ്ഥാനം, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗം എന്നിവയിലുള്ള 'ടി-സെക്ഷനുകളെ' നേരത്തെ തന്നെ വിവരാവകാശ നിയമത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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