റൈഹാന് വദ്രയ്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുന്നതില് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം: കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മകന് റൈഹാന് വദ്രയ്ക്ക് കലാപ്രദര്ശനം നടത്താന് അനുമതി നല്കിയതില് 'വിവേചനപരമായ പരിഗണന' കാണിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി കേരള അധ്യക്ഷന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനം ഉന്നയിച്ചു. പൗരന്മാരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തെ ചന്ദ്രശേഖര് ചോദ്യം ചെയ്തു.
'ആര്ക്കും തങ്ങളുടെ കല പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് അവസരം നല്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കും കേരള സര്ക്കാരിനും പൂര്ണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാല് ഇതില് നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങള് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെയും പേരില് വയനാട് എം.പി.യുടെ മകന് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നത്? അതേസമയം സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവര്ക്ക് നേരെ പോലീസ് കണ്ണീര്വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും അവരെ അടിച്ചമര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.' ഈ വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച് സതീശനോട് ചോദ്യം ചെയ്യാന് അദ്ദേഹം പൊതുജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.