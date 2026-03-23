ഇവൻ തമിഴനാണോ, ബംഗാളിയോ?, അഹാന കൃഷ്ണയുടെ വിവാഹവാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെ നിമിഷ് രവിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (11:41 IST)
നടി അഹാന കൃഷ്ണയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛന് കൃഷ്ണകുമാര് നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ അഹാനയുടെ സുഹൃത്തായ കോറിയോഗ്രാഫര് നിമിഷ് രവിക്കെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം. അഹാനയുടെ ആണ്സുഹൃത്തായ നിമിഷിനെ തനിക്ക് വര്ഷങ്ങളായി അറിയാമെന്ന് ഒരു അഭിമുഖത്തില് കൃഷ്ണകുമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കീഴിലാണ് ആളുകള് അധിക്ഷേപ കമന്റുകളുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
അഹാന അടുത്തുതന്നെ വിവാഹിതയാകുമെന്നും അഹാനയുടെ സുഹൃത്തായ നിമിഷിനെ വര്ഷങ്ങളായി തനിക്കറിയാമെന്നും കൃഷ്ണകുമാര് പറയുന്നു. നിമിഷിന്റെ പിതാവായ രവിയുമായി തനിക്ക് 35 വര്ഷത്തെ സൗഹൃദമുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണകുമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് ഈ വാര്ത്തകള്ക്ക് കീഴില് നിമിഷിന്റെ നിറത്തെ പരിഹസിച്ചാണ് കമന്റുകളില് ഏറെയും.
ഈ കാട്ടുമാക്കാനാണോ അഹാനയെ കെട്ടാന് പോകുന്നത്. ഇവന് തമിഴനാണോ ബംഗാളിയാണോ തുടങ്ങിയ കമന്റുകളാണ് വിദ്യഭ്യാസം അലങ്കാരമായി കൊണ്ടുനടക്കുന്ന മലയാളികള് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇത്തരം വിദ്വേഷ കമന്റുകള്ക്കെതിരെ നിരവധി പേര് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. രൂപഭംഗിയിലല്ല വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് കാര്യമെന്ന് ഇവര് പറയുന്നു. ഇതാണോ പ്രബുദ്ധകേരളമെന്ന ചോദ്യവും ഇവര് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളെ മാനിക്കണമെന്നും, വിവാഹം വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ വിഷയമാണെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.