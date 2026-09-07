  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. 75th Birthday Mammootty
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (10:22 IST)

Mammootty: ഇതാ 75 'കുറഞ്ഞ' മമ്മൂട്ടി; മഹാനടന് ആശംസകൾ

കെ.എസ്.സേതുമാധവനാണ് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ സംവിധാനം ചെയ്തത്. ഷീലയായിരുന്നു സത്യന്റെ നടി

Mammootty, Happy Birthday Mammootty, Mammootty Birthday Greetings, Mammootty at 75, Mammootty @75, Mammootty Films, Mammootty Awards
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (10:22 IST)
google-news
Mammootty - 75th Birthday

Mammootty: മലയാളത്തിന്റെ മമ്മൂട്ടിക്ക് 75 വയസ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു..! അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിടത്തോളം വർഷങ്ങൾ കുറയാനുള്ള 'മമ്മൂട്ടി മാജിക്ക്' 75 വയസിന്റെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുന്നു. പതിവുപോലെ ഇത്തവണയും രാത്രി 12 ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ കൊച്ചിയിലെ വീടിനു മുന്നിൽ നൂറുകണക്കിനു ആരാധകർ ഒത്തുകൂടി. 
 
കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാള സിനിമയുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിയിലൂടെയാണ് മലയാളി അറിയുന്നത്. അഭിനയത്തിൽ കാലത്തിനൊപ്പം സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് 75-ാം വയസ്സിലും അയാൾ മുപ്പതുകാരനൊപ്പം മത്സരിക്കുകയാണ്. അഭിനയത്തോടു അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും മമ്മൂട്ടിക്ക്. മലയാള സിനിമ കേരളമെന്ന ഇട്ടാവട്ടത്തിനു അപ്പുറം ചർച്ചയാകുന്നത് മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ്. നിറക്കൂട്ടും ന്യൂഡൽഹിയും മലയാള സിനിമയുടെ യശസ് ഉയർത്തുന്നവയായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ താരമൂല്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിനു പുറത്തും വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടത്. മമ്മൂട്ടിയെന്നാൽ മലയാളിക്ക് 'മാസ്' ഹീറോയായി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് ആ പൗരുഷം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട എത്രയെത്ര സിനിമകൾ. 
 
പി.ഐ.മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ യഥാർഥ പേര്. മുഹമ്മദ് കുട്ടിയെന്ന പൊടിമീശക്കാരൻ 1971 ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് റിലീസ് ചെയ്ത 'അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ' എന്ന സിനിമയിൽ മുഖം കാണിച്ചു. മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു അന്ന് മുഹമ്മദ് കുട്ടി. അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചെറിയൊരു വേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത്. രണ്ട് ചെറിയ ഷോട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ചത്. അന്നത്തെ സൂപ്പർതാരം സത്യൻ ആയിരുന്നു അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകളിലെ നടൻ. സത്യന്റെ അവസാന സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു അത്. സത്യന്റെ അവസാന ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയുടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റമായത് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി. 
കെ.എസ്.സേതുമാധവനാണ് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ സംവിധാനം ചെയ്തത്. ഷീലയായിരുന്നു സത്യന്റെ നടി. സിനിമയിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായാണ് മമ്മൂട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെയും ഒൻപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് മമ്മൂട്ടി മലയാളത്തിൽ നടനായി അരങ്ങേറുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാൽ 1980 ൽ റിലീസ് ചെയ്ത 'വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ' എന്ന സിനിമയിലൂടെ. തന്റെ ആത്മകഥയായ 'ചമയങ്ങളില്ലാതെ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകളാണ് തന്റെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. Read Also: ഒളിച്ചോട്ടവും വിവാദവുമെല്ലാം ഒരു വഴിക്ക്, പുതിയ പങ്കാളിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രവുമായി അഖിൽ എൻആർഡിയുടെ മുൻ ഭാര്യ മേഘ
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഒളിച്ചോട്ടവും വിവാദവുമെല്ലാം ഒരു വഴിക്ക്, പുതിയ പങ്കാളിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രവുമായി അഖിൽ എൻആർഡിയുടെ മുൻ ഭാര്യ മേഘ

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നു

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നുBethlehem Kudumba Unit: ഓണം കളറാക്കി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് 11-ാം ദിവസം ആറ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഞാൻ ഇവിടില്ല സാർ, ഡൽഹിയിൽ: നേതൃത്വത്തിനോട് നുണ, പാലക്കാട് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച നടത്തി രമ്യാ ഹരിദാസ്

ഞാൻ ഇവിടില്ല സാർ, ഡൽഹിയിൽ: നേതൃത്വത്തിനോട് നുണ, പാലക്കാട് കെ സി വേണുഗോപാലുമായി ചർച്ച നടത്തി രമ്യാ ഹരിദാസ്രമ്യ ഹരിദാസും ചിറയിന്‍കീഴിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും തമ്മിലുണ്ടായ കയ്യാങ്കളിയില്‍ എം എം ഹസ്സന്‍ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിയെ അന്വേഷണത്തിനായി കെപിസിസി നിയമിച്ചിരുന്നു. സമിതി രമ്യയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം ചോദിച്ചെങ്കിലും ഡല്‍ഹിയില്‍ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാന്‍ യാത്ര തിരിക്കുമെന്നാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഹോര്‍മൂസിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കിയെന്ന് അമേരിക്ക; അസാധ്യമെന്ന് ഇറാന്‍

ഹോര്‍മൂസിലെ മൈനുകള്‍ നീക്കിയെന്ന് അമേരിക്ക; അസാധ്യമെന്ന് ഇറാന്‍ഏകദേശം 80 ഓളം മൈനുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കന്‍ സേന മൈനുകള്‍ നീക്ക ദൗത്യ നടത്തിയതെന്ന് പറയുന്നു.

മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം.ഹസനെ കബളിപ്പിച്ച് രമ്യ ഹരിദാസ് !

മുതിർന്ന നേതാവ് എം.എം.ഹസനെ കബളിപ്പിച്ച് രമ്യ ഹരിദാസ് !ചിറയൻകീഴ് പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ കെപിസിസി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയെ കബളിപ്പിച്ച് എംഎൽഎ രമ്യ ഹരിദാസ്. അടിപിടിയിൽ ഭാഗമായ രമ്യ ഹരിദാസിനോട് അന്വേഷണ സമിതിയുടെ ചുമതലയുള്ള മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ എം.എം.ഹസൻ നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രമ്യ എത്തിയില്ല.

റോബോട്ട് ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹോർമുസിലെ മൈനുകളെല്ലാം നീക്കിയെന്ന് യുഎസ്: അസാധ്യമെന്ന് ഇറാൻ

റോബോട്ട് ബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹോർമുസിലെ മൈനുകളെല്ലാം നീക്കിയെന്ന് യുഎസ്: അസാധ്യമെന്ന് ഇറാൻപ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും യുഎസ് സൈന്യവും ദൗത്യവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ യുഎസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കടല്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ മൈനുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി യുഎസ് പ്രതിനിധികള്‍ കൈവിലെത്തി

പുടിനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി യുഎസ് പ്രതിനിധികള്‍ കൈവിലെത്തിഉക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ നാല് വര്‍ഷത്തിലേറെ നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വാഷിംഗ്ടണിന്റെ പുതിയ ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഇത്.