ഞായര്‍, 3 മെയ് 2026
അമ്മയായതിന് ശേഷമുള്ള ബോഡി ഷെയ്മിങ്, ആഞ്ഞടിച്ച് സ്വര ഭാസ്കർ, മാറ്റങ്ങളെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് മറുപടി

പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള ശരീരഭാരത്തെയും രൂപമാറ്റത്തെയും ചൊല്ലി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന 'ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന്' എതിരെയാണ് താരം ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി|
മുംബൈ: പ്രസവാനന്തരം സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതികരണവുമായി ബോളിവുഡ് നടി സ്വര ഭാസ്‌കര്‍. പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള ശരീരഭാരത്തെയും രൂപമാറ്റത്തെയും ചൊല്ലി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന 'ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന്' എതിരെയാണ് താരം ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയത്. ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയ ശേഷം ശരീരം സ്വാഭാവികമായും കടന്നുപോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അവയെ വൈകല്യങ്ങളായി കാണരുതെന്നും സ്വര ഭാസ്‌കര്‍ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമാണ് സ്വര ഭാസ്‌കര്‍ക്കും ഭര്‍ത്താവ് ഫഹദ് അഹമ്മദിനും പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം തന്റെ ശരീരത്തില്‍ വന്ന മാറ്റങ്ങളെ ചിലര്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിഹസിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതാണ് താരത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. 'മാതൃത്വം എന്നത് ഒരു വലിയ യാത്രയാണ്. അത് ശരീരത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തും. ആ മാറ്റങ്ങള്‍ ഞാന്‍ അഭിമാനത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാന്‍ ആര്‍ക്കും അവകാശമില്ല,' താരം കുറിച്ചു.

സിനിമാ താരങ്ങള്‍ പ്രസവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണമെന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ നിര്‍ബന്ധബുദ്ധിയേയും താരം വിമര്‍ശിച്ചു. പ്രസവാനന്തരം ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ സമയമെടുക്കുമെന്നും അത് തിരിച്ചറിയാതെ പരിഹസിക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്നും സ്വര പറയുന്നു. ഇത്തരം കമന്റുകള്‍ അമ്മമാരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും സ്വര ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

സ്വരയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ പല അമ്മമാരും തങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന സമാനമായ വെല്ലുവിളികള്‍ പങ്കുവെച്ച് താരത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്‍പും രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളില്‍ തന്റെ ശക്തമായ നിലപാടുകള്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വര ഭാസ്‌കര്‍, സ്ത്രീകളുടെ സ്വയംസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അന്തസ്സിനും വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍.സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യതയെയും ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെയും മാനിക്കാന്‍ സമൂഹം തയ്യാറാകണമെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ഈ വിവാദങ്ങളിലൂടെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്.



