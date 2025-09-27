സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 27 സെപ്റ്റംബര് 2025 (14:55 IST)
വേനല്ക്കാലത്ത് മിക്ക ആളുകളും കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവ ഭാരം കുറഞ്ഞതും സുഖകരവുമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, മനോഹരമായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് വളരെ വേഗത്തില് നിറം നഷ്ടപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നീല, പിങ്ക്, ചുവപ്പ് തുടങ്ങിയ കടും നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് പെട്ടെന്ന് മങ്ങാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ തവണയും നിങ്ങള് ഈ വസ്ത്രങ്ങള് കഴുകുമ്പോള് അവ
മങ്ങാന് സാധ്യതയുണ്ട്. തല്ഫലമായി രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കഴുകിയ ശേഷം അവ മങ്ങിയതായി കാണപെടുന്നു.
ആദ്യം, ഒരു വലിയ പാത്രത്തില് 10-12 ലിറ്റര് വെള്ളം എടുക്കുക. ഏകദേശം 50-60 ഗ്രാം ആലം ചേര്ത്ത് നന്നായി അലിയിക്കുക. ഇതിനുശേഷം, ഈ വെള്ളത്തില് രണ്ട് പിടി (ഏകദേശം 100 ഗ്രാം) ഉപ്പ് ചേര്ക്കുക. ഇനി, നിറം നല്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് അണ്പാക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളത്തില് വയ്ക്കുക. വേണമെങ്കില് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരേസമയം നിരവധി വസ്ത്രങ്ങള് ചേര്ക്കാം. ഈ മിശ്രിതത്തില് വസ്ത്രങ്ങള് കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും മുക്കിവയ്ക്കുക.
2 മണിക്കൂറിനു ശേഷം ഉപ്പും ആലവും പൂര്ണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വസ്ത്രങ്ങള് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തില് നന്നായി കഴുകുക. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വസ്ത്രങ്ങള് ആദ്യം നേരിയ നിറം പോകുന്നതായി കാണിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒടുവില് നിറം പൂര്ണ്ണമായും മാറുകയും മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കുന്നതും കാണാം.