നടുറോഡിൽ അമ്മയുടെ കഴുത്തറുക്കുമെന്ന് മകന്റെ ഭീഷണി; വീഡിയോ

അമ്മയും മകനും ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ യാത്രചെയ്യുന്നതിനിടെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം വാഹനം നിർത്തിയിരുന്നു. ആ സമയം മകന്‍ പെട്ടെന്ന് കത്തിയെടുത്ത് അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തും എന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിയ്ക്കുകയാണ്. മകന് മാനസിക ആസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നും അമ്മ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.



