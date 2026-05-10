ബിജെപിയെ കടത്തിവെട്ടിയല്ലോ, വിജയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ദേശീയ ഗാനത്തിന് മുൻപെ വന്ദേ മാതരം

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് അധികാരമേറ്റ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില്‍ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറക്കുന്നു.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 10 മെയ് 2026 (12:43 IST)
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് അധികാരമേറ്റ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില്‍ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിര്‍ദേശത്തില്‍ ദേശീയ ഗാനത്തിന് മുന്‍പായി വന്ദേമാതരത്തിലെ 6 ഖണ്ഡികകള്‍ ആലപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാല്‍ പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോള്‍ പോലും വന്ദേ മാതരം ആലപിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടും അവിടെ കേന്ദ്രനിര്‍ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ ഗാനാലാപനം നടന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ഭാഗങ്ങളും ആലപിക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന നിലപാടാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളത്. 1950ല്‍ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ച 2 ഖണ്ഡികകള്‍ മാത്രമാണ് വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചിരുന്നത്.വന്ദേ മാതരം പൂര്‍ണമായും ആലപിച്ച ശേഷമായിരുന്നു വിജയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങില്‍ ദേശീയഗാനം ആലപിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്ഥാന ഗാനമായ തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്ത് ആലപിച്ച ശേഷമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്.


