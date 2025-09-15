നാണം കെട്ട് മടുത്തു, എന്തൊരു വിധിയാണിത്,പാകിസ്ഥാൻ ദേശീയ ഗാനത്തിന് പകരം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കേട്ടത് ജലേബി ബേബി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 15 സെപ്റ്റംബര് 2025 (14:23 IST)
ഏഷ്യാകപ്പില് ഇന്ത്യയോടേറ്റ തോല്വിക്ക് പുറമെ പാകിസ്ഥാനെ നാണക്കേടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ദേശീയ ഗാന വിവാദം. മത്സരത്തിന് മുന്പായി ഇരുടീമുകളും ഗ്രൗണ്ടില് ദേശീയ ഗാനത്തിനായി അണിനിരന്നപ്പോള് പാകിസ്ഥാന്റെ ദേശീയഗാനം മാറിപോയിരുന്നു. പാക് ദേശീയ ഗാനത്തിന് പകരമായി ജലേബി ബേബി എന്ന ഗാനമാണ് സംഘാടകര് പ്ലേ ചെയ്തത്. അബദ്ധം മനസിലാക്കിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പാട്ട് മാറ്റിയെങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായി.
ദേശീയഗാനത്തിനായി പാക് താരങ്ങള് നെഞ്ചത്ത് കൈവെച്ച് നിന്നിരുന്ന സമയത്താണ് ജലേബി ബേബി എന്ന ഗാനം കേട്ടത്. ഇത് പാക് താരങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത് വീഡിയോയില് വ്യക്തമാണ്. പാക് മന്ത്രിയായ മൊഹ്സിന് നഖ്വിയാണ് ഏഷ്യന് ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സില് തലവന് എന്നിരിക്കെയാണ് ഇത്തരമൊരു നാണക്കേടുണ്ടായത്. ഇന്ത്യ- പാക് പോരാട്ടം ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം ചുറ്റിലും ഉയര്ന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ മത്സരത്തില് വിജയിച്ച ശേഷം പാക് താരങ്ങള്ക്ക് കൈ കൊടുക്കാന് ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതിന് പുറമെയാണ് ദേശീയ ഗാന വിവാദവുമുണ്ടായത്.