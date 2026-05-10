ഞായര്‍, 10 മെയ് 2026
തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു

Last Modified ഞായര്‍, 10 മെയ് 2026 (10:30 IST)
തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ടിവികെ അധികാരത്തിൽ. നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ സത്യവാചകം ചൊല്ലികൊടുത്തു. സിനിമ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

ചെന്നൈയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. വിജയ് മന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള ഒൻപത് പേരാണ് ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്.

എൻ ആനന്ദ്, ആധവ് അർജുന, കെ.ജി.അരുൺ രാജ്, സെങ്കോട്ടയ്യൻ, രാജ് മോഹൻ, ആർ നിർമൽ കുമാർ, പി വെങ്കട്ടരാമൻ, ടി.കെ.പ്രഭു, എസ്.കീർത്തന എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്.

കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളും വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ടിവികെ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നടി തൃഷയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനെത്തി.


