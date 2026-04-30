ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വ്യാഴം, 30 ഏപ്രില് 2026 (15:55 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളില് വന് വിജയം. അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് ശൃംഖലകള് വഴി യുഎസിലെത്തിയ 657 പുരാവസ്തുക്കള് യുഎസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി. ഏകദേശം 117 കോടി രൂപ (14 മില്യണ് ഡോളര്) വിലമതിക്കുന്ന പുരാവസ്തുക്കള് മാന്ഹട്ടന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അറ്റോര്ണി ആല്വിന് ബ്രാഗ് രാജ്യത്തിന് കൈമാറി.
ഇന്ത്യയില് ജയില് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്തുകാരനായ സുഭാഷ് കപൂര്, നാന്സി വീനര് എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തെ തുടര്ന്നാണ് അമൂല്യമായ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില് നിന്നും പുരാതന സ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും അനധികൃതമായി കടത്തിയ ശില്പങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്ക്കും ഗാലറികള്ക്കും അവര് വിറ്റു. കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കളില് ചരിത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ മൂല്യമുള്ള നിരവധി കൃതികളുണ്ട്.