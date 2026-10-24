കേരളത്തിലെ മിന്നല് സാധ്യതയേറിയ മേഖല കണ്ടെത്തി; ഈ ജില്ല ജാഗ്രത പാലിക്കണം
പത്തനംതിട്ട: കേരളത്തില് മിന്നല് സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് പത്തനംതിട്ട. വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് (തുലാവര്ഷം) എത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കിഴക്കന് മലയോര മേഖലകളില് ഇടിമിന്നല് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്, പരിക്കുകള്, സ്വത്തുനാശം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വീണ്ടും വര്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ടയുടെ കിഴക്കന് മേഖലയിലുള്ള അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലെ കുളത്തുമ്മോന്, കൊക്കത്തോടു, കടുപത്തോടു എന്നിവിടങ്ങളില് ഈ മാസം മിന്നലേറ്റ് രണ്ടുപേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ജില്ലയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും മിന്നലേറ്റ് ആളുകള്ക്കും വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള്ക്കും പരിക്കേല്ക്കുകയും നിരവധി വീടുകള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കേടുപാടുകള് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലയിലെ (CUSAT) ഗവേഷകര് 2025-ല് നടത്തിയ പഠനപ്രകാരം മിന്നല് സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായി കോട്ടയത്തെ കണ്ടെത്തി. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളും മിന്നല് ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രധാന മേഖലകളാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തോട് ചേര്ന്നുകിടക്കുന്ന ജില്ലകളില് പ്രത്യേകിച്ച് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളില് അപകടസാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒക്ടോബര് 24 മുതല് 27 വരെ കേരളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലിനും മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇടിമിന്നലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങുമ്പോള് തന്നെ ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.