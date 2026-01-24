ശനി, 24 ജനുവരി 2026
ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് തിരിച്ചടി; മുന്‍കൂര്‍ വിസയില്ലാതെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ ഇനി പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 24 ജനുവരി 2026 (18:17 IST)
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ മാസം പുറത്തിറങ്ങിയ 2025 ലെ ഹെന്‍ലി പാസ്പോര്‍ട്ട് സൂചികയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് 85-ാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 80-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നു. റാങ്കിംഗില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടും, മുന്‍കൂര്‍ വിസയില്ലാതെ ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 57-ല്‍ നിന്ന് 55 ആയി കുറഞ്ഞു. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പ്രവേശനം നല്‍കിയിരുന്ന ഇറാനും ബൊളീവിയയും പ്രവേശന നിയമങ്ങള്‍ പരിഷ്‌കരിച്ചതിനാലാണ് ഈ മാറ്റം.

ഇറാനിലേക്ക് പോകുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഇനി വിസ ആവശ്യമാണ്. വിസ ഇളവ് പദ്ധതി ഏജന്റുമാര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പുതിയ മാറ്റം. ജോലിയും തുടര്‍ന്നുള്ള ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്രയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരെ ഏജന്റുമാര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സംഘടിത ക്രിമിനല്‍ ശൃംഖലകള്‍ കാരണം 2025 നവംബര്‍ 22 മുതല്‍ സാധാരണ ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് വിസ രഹിത പ്രവേശനം ഇറാന്‍ താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇറാന്‍ വഴി വിസ രഹിത ഗതാഗതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏജന്റുമാരെ ഒഴിവാക്കാനും അധികൃതര്‍ ഇന്ത്യക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബൊളീവിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് ഇ-വിസ ആവശ്യമാണ്. ഇ-വിസയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം. ഫോമുകള്‍, ഡോക്യുമെന്റ് അപ്ലോഡുകള്‍, ഇലക്ട്രോണിക് ഫീസ് പേയ്മെന്റ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. അംഗീകൃത വിസ ഡിജിറ്റലായി അയയ്ക്കണം കൂടാതെ അറൈവല്‍ ചെക്കുകള്‍ കൈയില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.


