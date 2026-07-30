കര്ണാടകയില് 7,000ത്തിലധികം വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ്: കോളേജുകളില് നിര്ബന്ധിത എച്ച്ഐവി ക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിച്ച് സര്ക്കാര്
കര്ണാടകയില് യുവാക്കള്ക്കിടയില് എച്ച്ഐവി അണുബാധയില് കുത്തനെ വര്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 18 നും 25 നും ഇടയില് പ്രായമുള്ള 7,000 ത്തിലധികം വിദ്യാര്ത്ഥികള് വൈറസ് ബാധിതരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കര്ണാടക സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് പ്രിവന്ഷന് സൊസൈറ്റിയുടെ (കെഎസ്എപിഎസ്) നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ്, സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും എച്ച്ഐവി പരിശോധനയും കൗണ്സിലിംഗ് ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ദേശീയ എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ സംഘടനയുടെ (എന്എസിഒ) കണക്കുകള് പ്രകാരം എച്ച്ഐവി ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തില് കര്ണാടക രാജ്യത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില് ഏകദേശം 2,60,000 പേര്ക്ക് ഈ വൈറസ് ബാധയുണ്ട്. അതില് ഏകദേശം 2,05,000 പേര്ക്ക് ആന്റി റിട്രോവൈറല് തെറാപ്പി (ART) ലഭിക്കുന്നു.
സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തില് കര്ണാടകയില് എച്ച്ഐവി ബാധിതരാണെന്ന് അറിയാത്ത 56,406 പേരുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 18 നും 35 നും ഇടയില് പ്രായമുള്ളവരിലാണ് അണുബാധ ഏറ്റവും വേഗത്തില് പടരുന്നതെന്ന് ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള എച്ച്ഐവി പോസിറ്റീവ് വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം 2023-24 ല് 44,500 ല് നിന്ന് 2025-26 ല് 66,600 ആയി ഉയര്ന്നു.