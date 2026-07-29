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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (16:35 IST)

പൊലീസ് വേട്ടയാടൽ നിർത്തിക്കോ ! ഐഷി ഘോഷിന്റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് കോടതി

2021ൽ ബംഗ ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയമാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കേസിലാണ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഏപ്രിൽ 15ന് ഐഷിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്

Aishe Ghosh
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (16:46 IST)
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Aishe Ghosh

എസ്.എഫ്.ഐ അഖിലേന്ത്യാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷിന്റെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് കോടതി. കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഐഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസിന്റേതാണ് നടപടി. 
 
2021ൽ ബംഗ ഭവനിലേക്ക് നടത്തിയമാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കേസിലാണ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതി ഏപ്രിൽ 15ന് ഐഷിക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുസംബന്ധിച്ച സമൻസോ അറിയിപ്പോ നൽകിയിരുന്നില്ല. ജന്തർമന്തറിലെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുൻനിരയിലുണ്ടായ ഐഷിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്നലെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ശ്രമം നടത്തിയത്.  

സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി ഓഫീസായ എകെജി ഭവനിലെത്തിയാണ് ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് ശ്രമം. എന്നാൽ സിപിഎം നേതാക്കൾ അടക്കം മുന്നിൽനിന്ന് ഇത് തടഞ്ഞു. 
 
അഞ്ച് വർഷംമുൻപുള്ള കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കി സിജെപിക്കൊപ്പം നീറ്റ് ചോദ്യചോർച്ച സമരത്തിന് നേതൃത്വംനൽകിയ ഐഷിയെ ജയിലിലടക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. എന്നാൽ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ നെയിംപ്ലേറ്റോ യൂണിഫോമോ ഇല്ലാതെ എത്തിയ ഡൽഹി പൊലീസ് സംഘത്തെ സിപിഎം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രതിരോധിച്ച് തിരിച്ചയച്ചു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഐഷി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
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