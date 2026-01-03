സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ന്യൂഡല്ഹി: അനിയന്ത്രിതമായി അസഭ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എലോണ് മസ്കിന്റെ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെതിരെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് കര്ശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. അശ്ലീലവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഉള്ളടക്കം 72 മണിക്കൂറിനുള്ളില് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി മന്ത്രാലയം എക്സിന് നോട്ടീസ് നല്കി. അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് കംപ്ലയന്സ് ഓഫീസര്ക്കാണ് നോട്ടീസ്. സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഐടി നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥകള്ക്കനുസൃതമായി പ്രവര്ത്തിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. എക്സിന്റെ അക ആപ്പായ ഗ്രോക്ക് സൃഷ്ടിച്ച നിയമവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കവും നീക്കം ചെയ്യണം. സ്ത്രീകളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വ്യാപകമായി പങ്കിടുന്നതിനും ഗ്രോക്ക് ആപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത സംഭവങ്ങള്ക്കെതിരെ രാജ്യസഭാ എംപിയും ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗം നേതാവുമായ അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും.