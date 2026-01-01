വ്യാഴം, 1 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

Vande Bharat Sleeper: രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിൽ വേഗത 180 കിമീ, നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

Vande Bharath
Vande Bharath
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 1 ജനുവരി 2026 (15:56 IST)
ഇന്ത്യന്‍ യാത്രക്കാര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസിന്റെ ആദ്യ റൂട്ട് കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗുവാഹത്തി- കൊല്‍ക്കത്ത റൂട്ടിലാകും രാജ്യത്തെ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പര്‍ ട്രെയിന്‍ ഓടുക. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ട്രെയിന്‍ ഫ്‌ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്നും ഇന്ന് നടന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.


ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതാകും പുതിയ ട്രെയിന്‍. കോട്ട- നാഗ്ദ സെക്ഷനില്‍ നടന്ന ഹൈ സ്പീഡ് ട്രയലില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 180 കിമീ വേഗത കൈവരിച്ചാണ് ട്രെയിന്‍ പരീക്ഷണയോട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ആകെ 16 കോച്ചുകളാണ് ട്രെയിനിലുണ്ടാവുക. ഇതില്‍ 11 ത്രീ ടയര്‍ എസി കോച്ചുകള്‍(611 സീറ്റുകള്‍), 4 ടൂ ടയര്‍ എസി കോച്ചുകള്‍(188 സീറ്റുകള്‍), ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എസി കോച്ച് (24 സീറ്റുകള്‍ ഉണ്ടാകും). ആകെ 823 പേര്‍ക്കാകും യാത്ര ചെയ്യാനാവുക.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍

ത്രി ടയര്‍ എസി: 2300 രൂപ

ടു ടയര്‍ എസി : 3000 രൂപ

ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എസി :3600 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.ട്രെയിനുകള്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് തടയുന്ന കവച് സാങ്കേതികവിദ്യയും അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഡ്രൈവറുമായി സംസാരിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന ടോക്ക് ബാക്ക് സംവിധാനവും ട്രെയിനുകളില്‍ ഉണ്ടാകും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറുകള്‍,വിശാലമായ ഉള്‍വശം, വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഇന്റീരിയര്‍, എയറോഡൈനാമിക് ഡിസൈന്‍ എന്നിവയും പ്രത്യേകതകളാണ്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :