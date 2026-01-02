വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026
ജര്‍മ്മനിയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാകാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് എപ്പോള്‍ സാധിക്കും

വിദഗ്ധരുടെയും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെയും അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ ഇത് കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 2 ജനുവരി 2026 (12:20 IST)
മൊത്തത്തിലുള്ള ജിഡിപി വളര്‍ച്ചയിലും വികസനത്തിലും ജപ്പാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോള്‍ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ്. ഐഎംഎഫ് ഡാറ്റ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി നിലവില്‍ ഏകദേശം 4.51 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ജര്‍മ്മനിയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാകുക എന്നതാണ്. വിദഗ്ധരുടെയും
റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെയും അഭിപ്രായത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ ഇത് കൈവരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.

ജര്‍മ്മനിയുടെ ജിഡിപി നിലവില്‍ ഏകദേശം 5.03 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറാണ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 4.51 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറാണ്. 31.82 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറുമായി അമേരിക്ക ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 20.65 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറുമായി ചൈന രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നില്‍ക്കുന്നു. ഏകദേശം 4 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ ജിഡിപിയുമായി ജപ്പാന്‍ ഇപ്പോള്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ അതിനെ മറികടന്നു. 2027 അല്ലെങ്കില്‍ 2028 ഓടെ ഇന്ത്യ ജര്‍മ്മനിയെ മറികടക്കുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ പ്രവചിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി 7 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിനടുത്ത് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 2027 ല്‍ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2026 ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം 2,934 ഡോളറില്‍ (ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം) എത്തുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ജര്‍മ്മനിയുടേത് 56,000 ഡോളറില്‍ കൂടുതലാണ്, ഇത് ഏകദേശം 20 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്. ജപ്പാന്റെ പ്രതിശീര്‍ഷ വരുമാനം 33,955 ആണ്. ജനസംഖ്യ ഇവിടെ ഒരു ഘടകമാണ് - ജര്‍മ്മനിയില്‍ 80 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ മാത്രമേയുള്ളൂ.


