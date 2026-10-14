വടക്കുകിഴക്കന് കാലവര്ഷം അടുത്തെത്തുന്നു; തമിഴ്നാട്, കേരളം, കര്ണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില് കനത്ത മഴ
രാജ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളില് നിന്ന് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം പിന്വാങ്ങുന്നതിനും തെക്കന് ഉപദ്വീപില് വടക്കുകിഴക്കന് കാലവര്ഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള് അടുത്ത 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളില് രൂപപ്പെടും. വാരാന്ത്യത്തോടടുത്തും ഒക്ടോബര് 15-നോട് അടുത്തും മഴ ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്നും ഇത് കാലവര്ഷ മാറ്റത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ അടുത്ത 5-6 ദിവസങ്ങളില് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കന് ഭാഗങ്ങളില് നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരളം, മാഹി, കര്ണാടകയുടെ തീരദേശ-തെക്കന് ഉള്നാടന് മേഖലകള്, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കല്, തീരദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
1950-നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ 'സൂപ്പര് എല് നിനോ' പ്രതിഭാസം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്തും കിഴക്കന് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തില് 2026-ലെ വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണിന്റെ ഗതിവിഗതികള് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടും. 1976-നു ശേഷമുള്ള എല് നിനോ വര്ഷങ്ങളില് ലഭിച്ച വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് മഴയുടെ അളവ് 1950-1976 കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ശരാശരി കണക്കില് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രപരമായ പഠനങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.