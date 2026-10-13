തുലാവർഷം വരുന്നു ...വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ശക്തമായ മഴ, 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
അടുത്ത 2 ദിവസത്തിനുള്ളില്, രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് പിന്വാങ്ങുന്നതിനും തുലാവര്ഷ മഴ ആരംഭിക്കാനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. തെക്കന് ശ്രീലങ്കന് തീരത്തിന് സമീപം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളിലായാണ് ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്വാധീന ഫലമായി ഒക്ടോബര് 13 മുതല് 17 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്കും ഒക്ടോബര് 15, 16, 17 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുമാണ് സാധ്യത.
ഒക്ടോബര് 13,14 തീയതികളില് കേരളത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും, ഒക്ടോബര് 15, 16, 17 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40-50 കി.മീ. വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം
വിവിധ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ (Yellow) അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
15/10/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി
16/10/2026: ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്
17/10/2026: ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം
എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.