സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും; ഒന്പത് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
വിവിധ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്; അതേസമയം, മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മണ്സൂണ് പിന്വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല മേഖലകളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തെക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും, വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും വടക്ക്, കിഴക്ക്, തെക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് അസ്ഥിരമായ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്ന് ഐഎംഡി കണക്കുകൂട്ടുന്നു. വടക്കന് മേഖലകളിലെയും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെയും പലയിടത്തും ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്; അതേസമയം തെക്കന് മേഖലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് മഴ തുടരും.