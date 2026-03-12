വ്യാഴം, 12 മാര്‍ച്ച് 2026
എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ നിയമങ്ങള്‍: വീട്ടില്‍ നിയമപരമായി എത്ര ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാമെന്നറിയാമോ

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 12 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:40 IST)
ഇന്ത്യയിലെ പല നഗരങ്ങളിലും എല്‍പിജി വിതരണ ആശങ്കകള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാകുന്നതിനാല്‍ പലരും ഇപ്പോള്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്: നിയമപരമായി എത്ര സിലിണ്ടറുകള്‍ വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയും, നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കാതെ ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ എത്ര സിലിണ്ടറുകള്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും?

എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്‍ പിന്തുടരുന്ന സുരക്ഷാ, പെട്രോളിയം നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഒരു ഗാര്‍ഹിക എല്‍പിജി ഉപഭോക്താവിന് സാധാരണയായി ഒരു സമയം പരമാവധി രണ്ട് സിലിണ്ടറുകള്‍ വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ട്. ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു സിലിണ്ടര്‍. ബാക്കപ്പായി ഒരു സ്‌പെയര്‍ സിലിണ്ടര്‍. ഗാര്‍ഹിക ഉപയോഗത്തിനായി ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അധിക സുരക്ഷാ അനുമതികളില്ലാതെ അനുവദനീയമല്ല. കാരണം എല്‍പിജിയുടെ അധിക സംഭരണം സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 14.2 കിലോഗ്രാം സബ്സിഡിയുള്ള 12 സിലിണ്ടറുകള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ പിന്തുണയുള്ള ഗാര്‍ഹിക എല്‍പിജി പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് സബ്സിഡി റീഫില്ലുകളാണിത്. 5 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ തുല്യമായ സബ്സിഡിയുള്ള അവകാശം 34 സിലിണ്ടറുകളാണ്.

വാണിജ്യ ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഭരണ നിയമങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമാണ്. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകളില്‍ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 100 കിലോഗ്രാം വരെ എല്‍പിജി സംഭരിക്കാന്‍ കഴിയും.


