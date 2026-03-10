വില ഉയർത്താതെ വഴിയില്ല, പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് വില വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 മാര്ച്ച് 2026 (15:44 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് പാചക വാതക പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില് പെട്രോളിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഉടന് വര്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യന് ഓയില് കോര്പ്പറേഷന് (ഐഒസി). വില ഉയര്ത്താതെ രക്ഷയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഐഒസി കണ്ട്രി ഹെഡ് ബി ബി പാത്ര വിതരണക്കാര്ക്ക് കത്തയച്ചു. ഏത് നിമിഷവും വിലവര്ധന പ്രാബല്യത്തില് വരുമെന്നും കൃത്യമായ തുക സെയില്സ് ടീം അറിയിക്കുമെന്നും കത്തില് പറയുന്നു.
ക്രൂഡ് ഓയില് വില വര്ധനയും രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്ച്ചയുമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് കാരണമായി ഐഒസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം, പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്ന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലുകള്ക്കും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള വാണിജ്യ സിലിണ്ടര് വിതരണം ഐഒസി ചെന്നൈ ഡിവിഷന് നിര്ത്തിവെച്ചതായി അറിയിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കള് ബദല് മാര്ഗങ്ങള് തേടണമെന്ന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാരത് പെട്രോളിയവും എച്ച്പിസിഎല്ഉം സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ 35,000 ഓളം ഹോട്ടലുകളാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയില് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തില് പ്രതിദിനം 22,000 സിലിണ്ടര് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഇപ്പോള് 11,000 എണ്ണം മാത്രമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആവശ്യത്തിന്റെ പകുതി മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ഈ സ്ഥിതി തുടര്ന്നാല് ഹോട്ടലുകള് അടച്ചിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഉടമകള് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു.
കേരളത്തിലും ഹോട്ടലുകള് ഉപയോഗിക്കുന്ന 19 കിലോഗ്രാം, 47.5 കിലോഗ്രാം വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യതയില് കുറവ് നേരിടുന്നതായി എല്പിജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് വിതരണക്കാര്ക്ക് കത്ത് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധി ദേശീയ തലത്തില് വ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില്, കര്ണാടക ഹോട്ടല് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരില് കണ്ട് പ്രശ്നം ബോധ്യപ്പെടുത്താന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അടിയന്തര ഇടപെടല് നടത്തിയില്ലെങ്കില് രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ-ഹോട്ടല് വ്യവസായം ഗുരുതരമായ തകര്ച്ചയെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്ക വ്യാപകമാകുകയാണ്.