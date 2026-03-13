വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

എല്‍പിജി ബുക്കിംഗ്: ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ 45 ദിവസവും നഗരങ്ങളില്‍ 25 ദിവസവും കാത്തിരിപ്പ് സമയം

Cooking, Pressure Cookers are danger, Pressure Cooker accident, Pressure Cooker issues, പ്രഷര്‍ കുക്കറിനെ അപകടകാരിയാക്കാം
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 13 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:38 IST)
എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ ബുക്കിംഗുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള നിര്‍ബന്ധിത കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി നീട്ടി. അന്താരാഷ്ട്ര ഊര്‍ജ്ജ വിതരണത്തില്‍ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിപണിയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഗ്രാമീണ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് കര്‍ശനമായ 45 ദിവസത്തെ 'ലോക്ക്-ഇന്‍' സൈക്കിള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശം വരുന്നത്.

നഗര ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും മാറ്റം കുറവാണ്. എന്നിരുന്നാലും ബുക്കിംഗ് സൈക്കിള്‍ 21 ദിവസത്തില്‍ നിന്ന് 25 ദിവസത്തേക്ക് വര്‍ദ്ധിച്ചു. മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍ 'പാനിക് ബുക്കിംഗ്' നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭയം കാരണം ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഇന്ധനം സംഭരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത്. ഇതുമൂലം അവര്‍ ഭയപ്പെടുന്ന ക്ഷാമം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ബുക്കിംഗ് സൈക്കിളിന്റെ നീളം കൂടുന്നത് കരിഞ്ചന്തയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് ജില്ലാതല വിജിലന്‍സ് ടീമുകള്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറുകള്‍ പൂഴ്ത്തിവയ്ക്കുന്നതോ നിയമവിരുദ്ധമായി വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതോ തടയുന്നതിന് ഗ്യാസ് ഏജന്‍സികളില്‍ സ്പോട്ട് പരിശോധന നടത്തുക എന്നതാണ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍മാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള ഈ സ്‌ക്വാഡുകളുടെ ചുമതല.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :