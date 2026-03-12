സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ന്യൂഡല്ഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷം ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിപണികളെ ഇളക്കിമറിച്ച സാഹചര്യത്തില് ആഭ്യന്തര എല്പിജി വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥിരപ്പെടുത്താന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം നീക്കം നടത്തി. ഗ്യാസ് ഏജന്സികളിലെ നീണ്ട ക്യൂവുകളുടെയും ഉപഭോക്തൃ ഉത്കണ്ഠയുടെയും റിപ്പോര്ട്ടുകള് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു ക്ഷാമവുമില്ലെന്ന് സര്ക്കാര് ആവര്ത്തിച്ചു.
തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പും നല്കി. വീടുകള്ക്ക് ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തേക്കാള് ഗാര്ഹിക എല്പിജിക്ക് മുന്ഗണന നല്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്രം അവശ്യവസ്തു നിയമം നടപ്പിലാക്കി. ഈ പുതിയ ഡിമാന്ഡ്-മാനേജ്മെന്റ് നടപടികള് പ്രകാരം ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടര് ബുക്കിംഗിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇടവേള ക്രമീകരിച്ചു.
ഇപ്പോള് നഗര ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് 25 ദിവസവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര്ക്ക് 45 ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് റീഫില് ബുക്കിംഗ് നടത്താം.