സുപ്രീംകോടതിയുടെ പ്രശംസ: ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കാന്‍ കേരള മോഡല്‍ സിസിടിവി കവറേജ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 12 ഏപ്രില് 2026 (09:40 IST)
പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച് സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസില് തുടര്നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെ സുപ്രീം കോടതി അടുത്തിടെ 'കേരള മോഡലിനെ' പ്രശംസിച്ചു. ഏപ്രില് 7 ന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥും സന്ദീപ് മേത്തയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സിസിടിവി ക്യാമറകള് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന് ഉത്തരവ് പൂര്ണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാന് കേന്ദ്രത്തിന് രണ്ടാഴ്ച സമയം നല്കി.
സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കാര്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറ്റോര്ണി ജനറല് ആര് വെങ്കട്ടരമണി ഉറപ്പ് നല്കി. കേരളം, രാജസ്ഥാന്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള് ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സിസിടിവികള് വിദൂരമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഡാഷ്ബോര്ഡ് സംവിധാനങ്ങള് ഇതിനകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേരളമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സംവിധാനമെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള് കേരള മാതൃകയില് നിന്ന് പഠിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കസ്റ്റഡി സ്ഥലങ്ങളില് മനുഷ്യാവകാശം ഉറപ്പാക്കാന് അത് നടപ്പിലാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.